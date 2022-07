'Returnal', hasta ahora exclusivo de PlayStation 5, cada vez más cerca de PC según la base de datos de Steam

'Returnal' es uno de los juegos exclusivos de PlayStation 5 que ningún jugador debería dejar escapar. El roguelike de la consola de Sony es un auténtico espectáculo de acción tanto para amantes, como para menos fans, del género. Desde hace unos meses se ha rumoreado su lanzamiento en PC y todo apunta a que éste podría confirmarse más pronto que tarde.

Si hace unos días podíamos conocer imágenes sacadas directamente de una supuesta versión para ordenadores, ahora la página SteamDB, encargada de recopilar la base de datos de Steam, habría filtrado su lanzamiento para la plataforma. En la información se recoge además hasta un total de 19 idiomas, además de un buen puñado de logros.

Returnal | Sony

'Returnal' se sumaría así a la larga lista de videojuegos procedentes de manera exclusiva de PlayStation a PC. Además de 'Days Gone' o 'God of War', entre otros, Sony confirmó hace unas semanas el lanzamiento en otoño de 'Spiderman'. A pesar de que se trata de grandes títulos, uno de los más solicitados por miles de jugadores sigue siendo 'Bloodborne', la entrega más querida por los fans de From Software.

En lo que a 'Returnal' se refiere, sólo faltaría que Sony diría luz verde a la confirmación de su lanzamiento, desvelando por lo tanto el consiguiente tráiler, fecha y requisitos mínimos y recomendados para disfrutar de esta adictiva aventura en ordenador.