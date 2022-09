Rick y Morty protagonizan el anuncio más original de 'God of War Ragnarok'

'God of War: Ragnarok' es uno de los juegos más deseados del catálogo de PlayStation 5 en 2022. El nuevo videojuego de Santa Monica Studios puede convertirse en el título del año para la consola de Sony, aunque para ello tendremos que esperar al próximo 8 de noviembre.

Siendo una saga mundialmente conocida, no es de extrañar que otras franquicias quieran aprovechar el tirón de 'God of War' y más aún cuando estamos a las puertas de un nuevo videojuego. Este ha sido el caso de 'Rick y Morty', una de las series de animación de moda que no ha dudado en hacer un cameo a la siguiente aventura de Kratos y Atreus.

¿El resultado? Un divertidísimo anuncio que, al más puro estilo 'Rick y Morty', recrea a los dos protagonistas de 'God of War Ragnarok'; Rick en la piel de Kratos y Morty haciendo lo propio como Atreus. Un divertido vídeo con el que la cuenta oficial de la serie ha querido homenajear el inminente lanzamiento de Santa Monica Studios.

'Rick y Morty' aterrizarán en poco tiempo en los videojuegos, más concretamente en 'Multiversus', el exitoso juego de lucha gratuito de Warner Bros. Games. No es el único caso, pues el propio autor de la serie también está metido en faena con 'High on Life', un shooter que llegará a Xbox Game Pass y PC este mismo año.