Rusia bloquea páginas oficiales de videojuegos que muestran su apoyo a Ucrania

Rusia no está pasando ni una sola muestra de apoyo a Ucrania. El país ha comenzado una auténtica cacería para todas aquellas páginas webs que muestren su apoyo a Ucrania. La primera afectada ha sido el sitio oficial de 'STALKER 2', uno de los shooters más esperados para este 2022 y que ha tenido que posponer precisamente su lanzamiento a raíz del conflicto bélico.

Con el inicio de la guerra, GSC Game World y autores del videojuego, no sólo posponían la publicación del videojuego, sino que además trasladaban sus oficinas de Ucrania a la República Checa. Una vez instalados, los desarrolladores decidían cambiar el nombre de 'STALKER 2: Heart of Chernobyl' por 'STALKER 2: Heart of Chornobyl', dejando bien clara la procedencia del estudio.

No ha sido el único motivo por el que Rusia habría bloqueado la página oficial del shooter ucraniano. Si echas un vistazo al enlace ubicado en la parte izquierda de la imagen promocional del videojuego, éste nos lleva a otro mensaje. En él puede leerse claramente lo siguiente: "El pueblo de Ucrania defiende su independencia contra las fuerzas armadas de la Federación Rusa. Comenzaron a bombardear nuestras ciudades sin previo aviso, sus soldados entraron desde el norte, el este y el sur"; destacan.

Web de STALKER 2 | GSC Game World

"Ninguno de los ciudadanos de Ucrania quería la guerra, pocos estaban preparados para ella, pero defenderemos nuestra libertad hasta el final. Estamos eternamente agradecidos a nuestros fans, amigos y compañeros que ya se han unido a la causa común de detener la agresión rusa. Estamos felices de ser parte de una comunidad tan unida. Pero la guerra no ha terminado y el enemigo no se detiene"; añadían en el texto, acompañando varios enlaces en los que se puede apoyar económicamente al ejército ucraniano.

Estos motivos habrían sido más que suficientes para que, desde la fiscalía rusa, bloqueen la página oficial de 'STALKER 2' en el país. Ésta podría ser una de las muchas que se sumaran en los próximos días al bloqueo; añadiendo además la retirada y venta de videojuegos de compañías tan importantes como Sony, Microsoft, Apple entre otras.