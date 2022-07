‘Los Sims 4’ permitirán seleccionar la orientación sexual de los personajes

Las compañías Electronic Arts así como Maxis buscan seguir ofreciendo nuevas opciones para los jugadores. Para ello, han confirmado que a finales de este mismo mes habrá una actualización gratuita de ‘Los Sims 4’ que permitirá a los jugadores personalizar un poco más a sus personajes. ¿Cómo? Gracias a una nueva opción que integrará la opción de elegir la orientación sexual en el modo Crear un Sim.

Estas opciones harán que los personajes sientan atracción por el mismo o diferente sexo, sentir la atracción a medida que interactúan con otros Sims, sentir únicamente atracción física pero no romántica o al revés e incluso no sentir ningún tipo de atracción. Y es que, tal y como se confirma en la nota de prensa oficial, la inclusión siempre ha sido uno de los pilares del juego desde su lanzamiento, por lo que buscan con esta característica reflejar el mundo en el que vivimos y la forma en la que interactuamos con el resto del mundo.

Por supuesto, en la nota completa, la compañía explica que todavía les queda mucho trayecto por recorrer. Aunque por ahora no quieren mostrar qué tienen en mente, sí afirman que están trabajando en mejorar su representación de la comunidad LGTBQIA+. De hecho, afirman que al principio no se diseñó el juego para definir Sims de género no binario.

Se trata de una limitación técnica que, por el momento, nos obliga a seleccionar entre hombre y mujer. Sin embargo, en próximas actualizaciones esperan retocar aspectos como los pronombres y dar una mejor representación de los géneros no binarios. Después de todo, aunque ‘Los Sims 4’ ya llevan 8 años entre nosotros, tienen claro que todavía hay mucho más por llegar.

Por ahora, lo que sí podemos indicar es que esta actualización llegará a finales de este mismo mes, tratándose de un avance que muchos jugadores han recibido con emoción. La obra, si bien de por sí tiene una gran extensión, parece que todavía nos va a sorprender con muchas novedades más.