'Stranger Things' llega a 'Los Sims 4' gracias a este espectacular trabajo fan

El mundo del entretenimiento no deja de sorprendernos, y no solo en lo que respecta a los videojuegos, sino también a las series. Una de las últimas sorpresas vino con ‘Stranger Things’, una de las series de Netflix más esperadas y la cual no ha dejado de sorprendernos de todas las formas posibles. Desde su estreno hemos visto todo tipo de novedades, incluyendo colaboraciones con videojuegos e incluso a alguna actriz que también está muy presente en el mundo del streaming.

Sin embargo, los fans no han podido dejar pasar el momento .Con intención de sentir que pueden llegar a vivir dentro del mundo de ‘Stranger Things’, un fan ha buscado la forma de integrar a estos con una de las licencias más famosas de los videojuegos. Hablamos de ‘Los Sims 4’, una de las propuestas que lo ha cambiado todo para los jugadores y que ahora, gracias al detallismo y cuidado de un fan, se ha convertido en el aterrador mundo de ‘Stranger Things’.

La unión perfecta entre Stranger Things y Los Sims 4

Este jugador ha buscado recrear elementos vistos en ‘Stranger Things’ dentro de ‘Los Sims 4’. De hecho lo que más ha llamado la atención de los jugadores es el hecho de que este usuario de Reddit ha compartido en su cuenta cómo ha buscado copiar la casa de los protagonistas y lo mejor es que esta presenta un equilibrio perfecto para que todos los jugadores sientan que realmente están dentro de la historia.

Pequeños detalles como la decoración o, incluso, las bicicletas dejadas en el camino de entrada nos hacen sentir que realmente estamos dentro de la serie. No solo eso, sino que la casa Wheeler resultó ser una construcción que ha fascinado bastante a los jugadores, hasta el punto de que muchos sienten que se ha convertido en una opción perfecta para vivir las aventuras tal y como desean.

Puedes sumarlo a tu colección fácilmente

Lo mejor es que muchos de los jugadores, al verlo, no han dudado en preguntar si podemos acceder a esta versión de la casa. Y ha sido el propio autor de la obra quien ha confirmado que se puede encontrar en la galería de ‘Los Sims 4’ con el id grenedae. De este modo todos los jugadores que deseen sentirse en el mundo de ‘Stranger Things’ podrán conseguirlo con esta propuesta.

Por supuesto, muchos jugadores han preguntado si, finalmente, podremos ver esta misma propuesta en su versión Upside Down, a lo que el autor ha respondido que quizás se lo plantee. Visto el éxito que ha logrado en apenas unos días tras el estreno de esta gran obra, es posible que se anime a traer consigo un poco más de este fantástico mundo que lo ha cambiado todo para los jugadores.