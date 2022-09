‘Splatoon 3’: Cómo desbloquear taquillas más grandes y personalizarlas

A la hora de mirar todo el contenido presente en ‘Splatoon 3’ nos encontramos con que hay todo tipo de cambios y novedades. Se trata de una de las experiencias más satisfactorias a la hora de presentar todo tipo de modos de juego, tanto en el competitivo como en modo normal, así como una garantía de oportunidades para los jugadores. Sin embargo, también nos encontramos con elementos tan únicos como el hecho de que se nos ha incluido una función para sacar a relucir nuestra vena más artística.

Las taquillas se han convertido en uno de los elementos que más gusta a los jugadores. En estas se nos da libertad para ser creativos, tanto en lo que respecta a poder elegir qué decoración queremos meter como, en sí, a la hora de dar forma a nuestra imaginación. Por ello, si quieres poder aprovechar al máximo todas las opciones presentes en la taquilla, te comentamos todo lo que debes hacer a la hora de agrandar la taquilla en ‘Splatoon 3’ y cómo personalizarla.

Cómo desbloquear la taquilla más grande en Splatoon 3

En primer lugar, para poder acceder a las taquillas de ‘Splatoon 3’ necesitarás alcanzar el nivel 4. A partir de alcanzar este nivel, podrás empezar a personalizar tu taquilla como prefieras e incluso podrás acceder a otras opciones como el modo Salmon Run o incluso las tiendas. Es la hora de disfrutar de la gran variedad de contenido presente en el juego así como de sus oportunidades. Sin embargo, ¿cómo se accede a las taquillas?

Estas están disponibles en el propio vestíbulo, justo detrás de la máquina de bolas. Aquí encontrarás tu taquilla señalizada y no solo eso. También te garantizará poder ver la de tus amigos o aquellas personas con las que has jugado. Así es que no lo dudes y comienza a decorar tu taquilla, demostrando que realmente has jugado y coleccionado todo tipo de objetos que puedes comprar en la tienda de Armonía.

¿Cómo puedes desbloquear la taquilla más grande? Esta estará accesible en el momento en el que alcances el nivel 15. De este modo, una vez lo alcances, también tendrás opción a comprar distintos colores en la tienda de Armonía para, con estas opciones, demostrar que eres alguien completamente único.