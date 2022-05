‘Star Wars Jedi Fallen Order’ estuvo a punto de contar con un protagonista muy distinto

Para muchos fans de ‘Star Wars’, uno de los mejores juegos que se lanzó en los últimos años de la licencia fue, precisamente, ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’. La obra de Respawn Entertainment fue una sorpresa en muchos aspectos, ya sea tanto en historia como en jugabilidad, a pesar de que todavía hay muchos aspectos que desconocemos de lo que respecta en su desarrollo.

Todos hemos disfrutado de la obra de principio a fin, conociendo un estilo único para una obra que quiere ser distinta a lo visto hasta ahora. Sin embargo, esta iba a ser incluso más revolucionaria si tenemos en cuenta lo que ha descubierto recientemente una de sus ex diseñadoras en sus redes sociales. Esta ha mencionado que el juego iba a contar con un protagonista muy distinto.

Nora Shramek ha indicado que, durante el desarrollo y diseño, varios miembros del equipo buscaron que el protagonista fuese diferente. De hecho tenían intención de que el protagonista fuese o un personaje de color o una mujer. Sin embargo, a pesar de la insistencia, ambas ideas quedaron desechadas. Mientras que por un lado afirman que los personajes negros ya estaban presentes en la obra, el hecho de que no se optase por una protagonista mujer fue, simplemente, porque en ese momento ya se encontraba la protagonista de las películas, Rey, y quisieron evitar el cansancio por parte de la comunidad.

Por supuesto, el hecho de que en su momento desechasen esta idea no significa que no podamos verlo en una nueva entrega sino que, simplemente, para este título no acabó de ser una opción que cuajase realmente. Lo que sí sabemos es que el estudio tiene un gran anuncio que compartir con nosotros pronto y esperamos que, entre estos, se encuentre la esperada secuela.