Un streamer es ahogado por un desconocido mientras realizaba un directo en plena calle

La categoría IRL (In Real Life) es una de las más populares dentro de Twitch. En ella podemos encontrar desde streamers que cocinan, dan un paseo por su ciudad y un largo etcétera mientras comparten esos instantes con sus seguidores. Uno de los más conocidos a nivel mundial es Reydempto.

Desgraciadamente, durante su directo en la noche de ayer, Reydempto tuvo que cortar la transmisión. El streamer se encontraba realizando un directo en plena calle de la ciudad de Ámsterdam. Aunque es oriundo de Chicago, en las últimas semanas ha querido compartir con sus espectadores diversas visitas a la capital de Países Bajos.

Con lo que no contaba Reydempto es la presencia de una persona desconocida cuya acción pudo terminar en tragedia. En pleno directo, mientras charlaba con sus seguidores, un desconocido se acerca al streamer, rodeándole con su brazo. Todo normal hasta aquí, un seguidor de mi canal o alguien más simpático de la cuenta, pensó.

"Estoy en directo en Twitch, voy a matar a este hijo de puta"; decía el extraño apretando el cuello del streamer con las dos manos mientras éste trataba de soltarse y gritar para pedir ayuda. Segundos después, la retransmisión pasó a una pantalla en negro. La audiencia de Reydempto, bastante preocupada por lo ocurrido, decidió llamar a la policía que, para más señas, estaba justo en frente del lugar donde había ocurrido el incidente.

Horas después, Reydempto compartió novedades a través de su canal de Discord. "Escribo para haceros saber que estoy bien. Me ha golpeado en la cabeza, pero no muy fuerte. Me sentí mejor una vez que el oxígeno empezó a volver a mi cerebro"; añadía en palabras recogidas por el medio Dexerto, asegurando que a la mañana siguiente iría a la comisaría para poner la denuncia de turno, aunque consciente de que ésta podría no llevar a ningún lado.