Un streamer ofrece 20.000 dólares a quien pueda completar su desafío en directo

"El reto más difícil de la historia de los videojuegos en la actualidad". Con estas palabras el streamer penguinz0 define el desafío de completar 'Halo 2' en modo LASO, una prueba al alcance de muy pocos jugadores, pero que puede tener una jugosa recompensa: 20.000 dólares.

Consciente del desafío que supone superar 'Halo 2' en su máxima dificultad, el streamer quiere ofrecer una recompensa a la altura y para ello ha preparado una ingente cantidad de dinero a los que consigan superar la prueba, aunque por supuesto dándose las condiciones y reglas oportunas.

Antes de nada, ¿qué es 'Halo 2' en modo LASO? Sobre 'Halo 2' no hacen falta presentaciones. Para muchos es el mejor título de la franquicia, pero también la más desafiante. En esta ocasión, el modo LASO hace referencia a las siglas Legendary All Skulls On. Es decir, dificultad Legendaria y la máxima permitida, así como la activación de todas las calaveras.

Dichas calaveras, repartidas en el escenario, y una vez activadas desde el menú principal, otorgan cuantiosos handicaps como un mayor daño y salud a enemigos, menos munición y un largo etcétera de "problemas" que pueden convertir la partida en una verdadera pesadilla.

Las reglas de 'Halo 2' en modo LASO

Ahora bien, ¿tan difícil es 'Halo 2' en modo LASO como para ofrecer una recompensa de 20.000 dólares? La respuesta corta es sí, en especial si tenemos en cuenta que el jugador no deberá morir en toda la partida. Si ya de por sí el planteamiento de completar el shooter en LASO es aterrador, imagina sin morir.

Para comprobar que en todo momento se siguen las reglas y no se hacen trampas en caso de participar en el desafío, el streamer ha dado una serie de puntos que deben cumplirse para optar a ganar el premio:

Jugar 'Halo 2' en modo LASO, es decir: activar dificultad Legendaria y todas las calaveras a excepción de Envy

Retransmitir el desafío en directo, independientemente de si escogemos Twitch o YouTube.

Si te atreves y lo tienes claro, ya puedes ir practicando pues superar 'Halo 2' en dificultad Legendaria. En solitario ya es de por sí todo un logro, ni qué decir tiene implementar situaciones que puedan aumentar el número de muertes. ¡Mucha suerte!