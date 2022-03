Supera uno de los desafíos más complicados actualmente utilizando el Ring-Con de Nintendo

La actualidad de los videojuegos está plagada de noticias de ‘Elden Ring’ y no es de extrañar. Después de todo, el juego de FromSoftware no solo se convirtió en uno de los juegos más esperados y deseados, sino también en uno de los más vendidos tan pronto como se produjo su lanzamiento. Por ello, no es de extrañar que, con este, lleguen noticias de lo más curiosas.

Mientras que algunos jugadores pelean por conseguir superar esta obra por las buenas, hay quienes van más allá. Si hace poco hablamos de un speedrunner que superó el juego en tiempo récord, ahora llega el momento de hablar de un jugador que ha elevado la dificultad a un nuevo nivel. ¿Cómo? A base de utilizar como mando ara jugar el Ring-Con de ‘Ring Fit Adventure’, la obra exclusiva de Nintendo.

Poniéndose en forma mientras supera un gran reto

El modder y gran fan de ‘Ring Fit Adventure’, Super Louis 64, ha sido el encargado de esta gran hazaña. Para ello, no ha dudado en juntar dos de sus grandes pasiones actuales y, de este modo, agregar un poco de dificultad al título que se ha convertido en un infierno para muchos jugadores. Y es que, ¿para qué usar el mando normal cuando puedes aumentar la apuesta con el aro de ‘Ring Fit’?

Con intención de que se convirtiese en un experimento para ver si realmente sería capaz de ejercitar su cuerpo mientras supera los retos marcados en la obra de From Software, el streamer compartió su hazaña en directo. De este modo sus seguidores no solo han podido ver que este experimento es bastante complejo de manejar, sino que además es todo un éxito ya que, como bien ha mostrado, ha conseguido superar al primer jefe de ‘Elden Ring’.

Una gran hazaña aplaudida por todos los jugadores

Con intención de que todos los jugadores puedan ver lo que realmente está sucediendo, Super Louis comparte sus hazañas en Twitter explicando tanto el funcionamiento como, en sí, demostrando que realmente puede llevarse a cabo. De este modo, enseña que a la hora de usar el aro no puede correr a no ser que se esté moviendo y, en el caso de querer atacar, tiene que apretar el Ring-Con. ¿Y para sanarse? Ahí es donde entran en juego las piernas al tener que hacer una sentadilla.

Llama la atención comprobar que si ya de por sí el juego puede hacernos sudar con su dificultad, con este mod se convierte en una dosis de gran ritmo para hacer ejercicio. Una oportunidad única para garantizar que nos pongamos en forma mientras disfrutamos de la acción presente en ‘Elden Ring’. Así es que si quieres encontrar una nueva excusa para aumentar el ritmo de tus entrenamientos, esta es la ocasión perfecta.