Subastan dos juegos de NES que nunca fueron lanzados y ya son las piezas más deseadas entre los coleccionistas

El mundo de los videojuegos nunca va a dejar de sorprendernos. Después de todo, nos encontramos con uno de esos mundos que está en constante cambio, evolución y proponiendo más y sorprendentes experiencias. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de saber que, incluso aunque estemos pendientes de todas sus actualizaciones, siempre hay cosas que se nos escapan. En este caso, dos obras de NES que no llegaron a publicarse jamás.

NES se convirtió en una de las consolas de Nintendo que lo cambió todo para siempre. Con una revolución tan grande, es normal que haya muchos juegos que se han convertido en favoritos de los jugadores. Sin embargo, también hay obras que a pesar de tener un desarrollo y estar cerca de su lanzamiento, jamás llegaron a verse. Este es el caso de dos juegos que el fundador de Video Game History Foundation, Frank Cifaldi, trata de conseguir para mantener viva la historia de NES y sus juegos.

El deseo de todos los coleccionistas de juegos de NES

Compartidos en sus redes sociales, el fundador de esta compañía que busca preservar la historia de los videojuegos, ha hecho un llamamiento a todos los fans de la preservación de videojuegos con unos ahorros en sus cuentas. Aquí menciona que hay dos juegos inéditos, únicos y nunca digitalizados que están actualmente en subasta. Son dos obras para la NES original y que se encuentran en eBay en este momento.

Sin embargo, ¿cuáles son estos dos juegos? Pues se tratan de ‘Battlefields of Napoleon’ y ‘Scanner’. El primero de ellos se trata de un título de estrategia en tiempo real que nunca llegó a salir de Japón y que incluso se encuentra envuelto en un paquete con los archivos que Nintendo debía manejar para iniciar su distribución. En el caso de ‘Scanner’ se presenta una obra de lo más particular debido a que no es más que un prototipo de una obra de Rare.

En esta, Rare buscaba sacarle partido al Nintendo Power Globe, uno de los accesorios más desastrosos de la compañía y que jamás llegó a tener la relevancia esperada. Por ello, el valor de esta obra destaca incluso más si tenemos en cuenta que se trata de una rareza que muy pocos han visto, nadie más allá de sus propios desarrolladores.

Actualmente la intención de Cifaldi es la de difundir esta información y conseguir la ayuda de otros coleccionistas y fans de la preservación para poder hacerse con estas dos obras. Después de todo, nos encontramos ante juegos con un gran valor ya que ‘Battlefields of Napoleon’ se vende por 9100 dólares mientras que ‘Scanner’ tiene un valor de 7400 dólares. Veremos quién logra hacerse con la subasta y si finalmente pueden ser preservados.