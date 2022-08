La subida de precio de PS5 desata el caos entre los fans y el juego más esperado de la consola

El anuncio de Sony indicando que subiría el precio de su consola de nueva generación por la inflación no fue una noticia bien recibida por los jugadores. Después de todo, muchos se han sentido decepcionados al pensar que, si ya parece imposible hacerse con una consola, ahora será incluso más complejo por esa subida de 50 euros en la consola. Y si bien hay quienes confían en que la compañía pueda conseguir liderar las ventas igualmente, los fans no están tan seguros con esto.

Con intención de mostrar a la compañía su descontento, los jugadores no solo dejan claro en sus redes sociales que no van a adquirir PS5, sino que además han empezado a pedir que la compañía pierda una de sus exclusividades temporales más importantes. De este modo se ha empezado entre los jugadores japoneses una petición para que PS5 pierda ‘Final Fantasy XVI’ como exclusivo y tenga su lanzamiento en Steam.

Las quejas de los jugadores se hacen escuchar en las redes sociales

Tras confirmarse que Sony subiría el precio de PS5, los fans convirtieron en tendencia el nombre de ‘FF XVI’. Si bien muchos pensaron que se trataba de algún tipo de novedad sobre su desarrollo, pronto se comprendió que nada más lejos de la realidad. Se trataba de una petición por parte de los fans para indicar que quieren que el juego haga su debut en PC y deje atrás la nueva generación de PlayStation.

De hecho, esta petición ha llegado a extenderse por el mundo, con muchos jugadores que afirman que ya no piensan jugar a la obra en PS5, sino que esperarán a su lanzamiento en PC. Ante esta clara indicación, los jugadores mencionan que no les importa el tiempo que tarde la compañía en retirar la exclusividad del juego, sino que tienen claro que no pretenden disfrutar de la obra en la consola de nueva generación simplemente como una queja que debe ser escuchada por la compañía.

Esta queja no solo se ha presentado por parte de los jugadores japoneses que todavía no han podido hacerse con la consola, sino que incluso aquellos que la tienen no están de acuerdo con el movimiento. De hecho, critican que el juego debería lanzarse también en PS4 para, de este modo, garantizar que la mayor parte de la comunidad pueda disfrutar de la obra. De hecho, hay quien menciona que, o se plantean cambiar las plataformas en las que la obra estará disponible o sienten que ‘Final Fantasy XVI’ hará morir a la marca al no alcanzar a suficientes jugadores.

Se trata de un movimiento arriesgado y, sin embargo, muchos jugadores coinciden en que, actualmente, el único título que les apetece disfrutar es ‘FF XVI’ en la consola de Sony. Por ello, quedará esperar si finalmente Square Enix escucha a los fans y toma la decisión de cambiar sus planes o, por el contrario, el contrato de exclusividad con Sony es imposible de romper.