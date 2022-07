'The Lord of the Rings Gollum' revela su primer tráiler gameplay

Daedalic Entertainment está manos a la obra con el que es, sin duda, el videojuego más prometedor que llegará próximamente relacionado con la franquicia de 'El Señor de los Anillos', una licencia que probablemente sufrirá una segunda juventud con el estreno de su millonaria serie este mismo año, y otros proyectos multimedia.

Hablamos del videojuego 'The Lord of the Rings Gollum', del que hoy podemos ver un nuevo tráiler gameplay. Obviamente el juego se centrará en el famoso personaje también conocido como Sméagol, que tan mal se lo hace pasar a Frodo y Sam. Sin embargo, la historia del juego transcurre antes y paralelamente a los eventos narrados en 'La Comunidad del Anillo'.

El juego de rol y acción cuenta una historia nunca antes vista de cómo Gollum se embarca en una búsqueda para recuperar el Anillo Único.

Un nuevo punto de vista de la famosa obra creada por J.R.R Tolkien, que esta vez Daedalic Entertainment quiere estrenar para consolas y ordenadores el próximo 1 de septiembre. La versión de Nintendo Switch llegará en una fecha posterior.