The Lord ot the Rings: Return to Moria es el nuevo juego basado en la Tierra Media

Free Range Games y North Beach Games han anunciado un nuevo juego basado en el universo de 'El Señor de los Anillos'. El título en cuestión se llamará 'The Lord ot the Rings: Return to Moria', y se trata del “único juego de supervivencia y creación ambientado en la Cuarta Edad de la Tierra Media”. El juego sigue a los enanos de la Tierra Media en una aventura completamente nueva y original para recuperar y restaurar la tierra natal de los enanos de Moria.

La trama se describe así: “Convocados a las Misty Mountains por Lord Gimli Lockbearer, los jugadores toman el control de una compañía de Enanos encargados de recuperar el botín perdido de la tierra natal de los Enanos de Moria, conocida como Khazad-dûm, en las profundidades debajo de sus pies. Su búsqueda requerirá fortaleza, profundizando en las Minas de Moria para recuperar sus tesoros”.

Por el momento no se conoce una fecha de lanzamiento concreta, pero sí se ha revelado que está previsto su lanzamiento para algún momento de la primavera de 2024 a través de PC. Como probablemente adivines, debido a que fue anunciado en la Epic Games Summer Showcase, solo saldrá en PC al menos en el lanzamiento.

Los jugadores deberán economizar los recursos, cazar y reunir provisiones, así como administrar las horas de sueño, la temperatura y los niveles de ruido. Entre otras cosas, deberemos construir una base desde cero o aprovechar las que encontrarás en el entorno. Los entornos, generados de manera procedural, rebosan tanto recursos como misterios y peligros para que la experiencia sea única cada vez que juegues. Pero no estaremos solo ante el peligro, ya que cuenta con un modo multijugador para hasta 8 personas.