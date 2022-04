Todavía hay esperanza para lograr la emulación de PS3 en PlayStation 5, apunta un conocido insider

Con el anuncio del nuevo PlayStation Plus eran muchos los jugadores que esperaban ver algunas de las características propias de Game Pass en Xbox. Algunas de ellas pasan por los juegos exclusivos de lanzamiento en el servicio, pero también la retrocompatibilidad o catálogo de juegos pertenecientes a anteriores plataformas.

Si bien es cierto que Sony ha confirmado esta última característica, tanto el catálogo de PSP, PSX, PS4 y PS2, PlayStation 3 sigue siendo una tarea pendiente para la compañía japonesa. La emulación de esta consola y sus correspondientes juegos se realizará mediante juego en la nube con la llegada del nuevo PlayStation Plus.

Ahora, Jeff Grubb y uno de los insiders más conocidos de la industria, ha asegurado en un podcast que Sony ya estaría trabajando en lograr la emulación completa de PS3 en PlayStation 5. "Desde que hablamos de esto toda la semana, he mirado, he preguntado... y parece que Sony podría estar trabajando en la emulación de PS3 en PS5, aunque puede llevar algún tiempo. Me gustaría que salieran y nos lo dijeran"; señala.

El insider destaca especialmente que el anuncio del nuevo servicio de PlayStation Plus estuvo carente de mucha información, una de ellas referente a la preocupación de Sony por la emulación de PS3 en PlayStation 5. "Me pareció que no les importaba nada. Lo han montado, le han puesto un nombre nuevo y lo han vendido"; puntualiza. Son varios expertos en hardware los que han señalado que la tarea de llevar los juegos de PlayStation 3 a PS5 no es tan sencilla debido a la arquitectura de la consola. No obstante, otros se muestran más optimistas en dicho tema, vinculando más la dejadez de la compañía con la emulación a un nulo interés de Sony por invertir millones en este servicio.