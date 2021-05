Animal Crossing New Horizons: Trucos para conseguir recetas más rápido

Antes incluso de su lanzamiento, Animal Crossing: New Horizons ya prometía ser un gran éxito. Después de todo, su estreno se producía en plena pandemia, garantizando así a la gente encontrar la libertad que de otro modo no podían conseguir. Por ello, muchos no han dudado en comenzar su pacífica vida en una isla en la que vivir junto a todo tipo de pintorescos isleños y donde incluso hay claros favoritos.

Pero uno de los aspectos más importantes de la obra se encuentra en las recetas. Estas sirven a los jugadores para crear muebles únicos y, por supuesto, seguir personalizando el lugar. Lamentablemente esto no siempre es tan sencillo como parece y es que son tantas las recetas que podemos conseguir que al final siempre nos perdemos algo. Por suerte hay pequeños trucos que nos pueden ayudar con esta tarea. A continuación te contamos un sencillo secreto.

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

No te pierdas los mensajes en las botellas

A lo largo del día aparecen las botellas en la playa. Y si bien parecía que solo se podía conseguir una, la realidad es diferente. Podrás encontrar una primera botella a primera hora de la mañana, por lo que tendrás que hacer madrugar a tu personaje, antes de volver a conectarte cuando hayan pasado 12 horas. De este modo podrás conseguir otra botella que aparece a primera hora de la tarde.

Los vecinos tienen recetas para ti

Si ves la luz encendida en casa de tu vecino, no dudes en asomarte a su hogar para ver si anda con alguna tarea. Esto puede enseñarte una nueva receta que esté haciendo en su casa y que puedes repetir al mostrar interés. Eso sí, en ocasiones puede que te den recetas repetidas, pero no desesperes. Cuando se produzca algún cambio en su casa puede darte una receta nueva. E incluso si cambias de vecino y este posee un carácter diferente, como bien puede ser de “dulce” a “gruñón”, te ofrecerá recetas distintas.

Utiliza figuras amiibo

Los amiibos de Animal Crossing traen consigo grandes sorpresas para los jugadores. Podrás conseguir que haya visitas inesperadas en tu isla que, con el tiempo, te pedirán recetas que no tienes y que podrás sumar a tu catálogo tan pronto como te las entreguen para que les regales el objeto pedido.

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

Anima a un amigo a unirse a tu aventura

Al invitar a un segundo jugador a la isla o incluso utilizando otras cuentas, volverás a ver aparecer nuevamente las botellas. De este modo podrías llegar a conseguir grandes cosas, mejor aún, aumentar tu catálogo para seguir personalizando tu hogar o la isla en general.

Los globos guardan regalos para ti

En los globos no solo puedes encontrar regalos o dinero, sino que también habrá ocasiones en las que al explotarlos encuentres recetas interesantes para tu personaje. De este modo, siempre que escuches un globo sobrevolar la zona, no dudes en explotarlo. Puede haber grandes cosas para ti.

Visita islas misteriosas

Los viajes a distintas islas no solo sirven para hacerse con materiales. En cada uno de tus viajes, dirígete a la playa o explota globos que aparezcan para, de ese modo, poder conseguir nuevas recetas. Estas tienden a ser diferentes a las que podemos conseguir en nuestra isla, por lo que puede ser realmente interesante.