Animal Crossing New Horizons: Cómo conseguir dinero rápidamente

La isla desierta de Animal Crossing New Horizons no solo quiere que tengamos el lugar paradisíaco que deseamos, sino que también quiere que seamos libres a la hora de vivir nuestra vida en ese lugar. Opciones que nos llevan a tener a los vecinos de nuestros sueños, distintas zonas con sus propios decorados y, por supuesto, la posibilidad de pagar nuestra casa y distintos caprichos sin que Tom Nook nos presione.

Saber que tenemos una hipoteca que parece infinita con el bueno de Tom Nook no es en absoluto cómodo. Y ya sabemos que hacerse con todas las recetas del juego no es la única solución. Por ello, vamos a enseñarte cómo puedes hacerte con dinero rápidamente en el juego. Una forma de garantizar que puedas vivir la aventura dentro de la propuesta tal y como deseas.

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

Golpear la roca del dinero todos los días

Parece una fantasía, pero la realidad es que encontrarse una roca con dinero no es tan descabellado. Después de todo, en nuestra isla siempre hay una roca que nos dejará caer monedas y bolsas de bayas. Eso sí, si hay más jugadores viviendo en tu isla, no dudes en adelantarte. Después de todo, esta roca solo dará dinero una vez.

Planta árboles de bayas

¿Ves un punto con luz saliendo del suelo? Ese lugar es realmente especial ya que podrás conseguir una bolsa de bayas. Exactamente de 1000 bayas. Pero si plantas una bolsa con bayas en ese agujero, entonces acabará creciendo un árbol que te dará el triple. Eso sí, hay un límite ya que solo podrá darte 30000 bayas. Y debes ser paciente puesto que tardará tres días en crecer.

La compraventa de nabos: sácale todo el provecho

Juliana aparece todos los domingos por la mañana en tu isla vendiendo los nabos. Debes saber que estos, aunque parezca que no siempre van a darte todo cuanto has pagado, tienen mayor importancia de la que pueda parecer. Estos podrás venderlos dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Controla bien los precios y no dudes en aprovechar para venderlos. Aunque eso sí, prepárate para que en algún momento el precio caiga y parezca que tendrás que venderlo muy por debajo del precio de compra.

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

Vende los animales temporales

En alguna ocasión has tenido que ver las tarántulas o incluso a los escorpiones. Si logras hacerte con estos debes saber que te darán una buena cantidad de dinero. Y es que tendrás que aprovechar todo lo posible para poder conseguir estas. Incluso aunque te piquen, no pierdas el ánimo y regresa a cazarlos. Por el dinero que conseguirás, sin duda merecerá la pena.

Vende los productos del día

Es posible que en algún momento te hayas fijado en que los dos pequeños Nook de la tienda te hablan de los productos del día. Estos son peticiones especiales que te comprarán por el doble de su valor. Y aunque pueda parecer que gastas más tiempo haciendo la receta que consiguiendo las bayas, te aseguramos que merecerá la pena.

Saca la red a pasear y hazte con los insectos

Puede ser una tarea pesada, sobre todo cuando piensas que muchos de esos insectos no te aportan demasiado a la larga. Sin embargo, debes saber que pueden encontrarse por el medio animales realmente valiosos. Por ello, es importante que tengas a mano la red ya que te puedes encontrar más de una sorpresa, ya sea con las mariposas o con los escarabajos.

Los productos marinos también pueden ser una mina de oro

Bien, pescar puede resultar pesado, lo mismo sucede con el buceo. Sin embargo debes saber que estos pueden tener más de una sorpresa guardada para ti. Fíjate bien en los productos a los que más bayas les has sacado y, en caso de que no sea demasiado y atrapes otra opción mucho más interesante, entonces este es el momento perfecto para llenar tus bolsillos e ir directo a vender.

Animal Crossing New Horizons | Nintendo

Los fósiles son tus amigos

Una vez hayas completado el museo o incluso hayas llegado a repetir algunos de estos, debes saber que pueden ser grandes aliados para sumar bayas. Después de todo, el que menos dinero te aportará rondará los 1000 mientras que el resto puede rodear unas 5000 bayas.

¿Tienes plantas doradas?

Si en algún momento te ha salido una rosa dorada, debes saber que estas se venden por 1000 bayas. Si bien puedes querer quedarte con alguna, cuando te veas muy apurado no dudes en venderlas. Después de todo, son una opción más que llamativa.

Prueba suerte con los globos

No todos los trucos pueden ser igual de sencillos pero, a la hora de explotar un globo, tienes que jugar una especie de lotería. Después de todo, te pueden salir recetas, materiales, regalos o, incluso, dinero. No siempre tendrás claro qué vas a recibir, pero lo importante es que podrás obtener todo lo que necesitas.