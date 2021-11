Call of Duty Vanguard: Cómo crear un clan o unirse a uno ya existente

El estreno de Call of Duty Vanguard ya se ha producido y, con ello, llegan todo tipo de propuestas interesantes para los jugadores. Pero, sobre todo, lo que más llama la atención de los jugadores es la presencia de un multijugador completo, siendo uno de los mayores atractivos de la licencia Call of Duty. Y, por supuesto, uno de los aspectos que no puede faltar en esta propuesta es la presencia de los clanes.

Los clanes son una propuesta realmente beneficiosa para los jugadores ya que, entre sus muchas ventajas, contamos con la posibilidad de aumentar los puntos de experiencia que obtenemos en cada partida. Sin embargo, ¿cómo podemos realizar esta integración? Vamos a contarte cómo realizar este proceso paso a paso con la creación, unión a un clan ya existente e incluso la transferencia de un clan desde Call of Duty Modern Warfare o Warzone.

Paso a paso para crear un clan nuevo en Call of Duty Vanguard

Para poder crear un clan nuevo en el juego, no hay que realizar ningún tipo de configuración compleja o extraña. De hecho, se trata de un proceso bastante sencillo y sin opciones que lleguen a marearnos con su nombre. Para poder realizar este proceso, estos son los pasos que debes realizar:

Desde el menú del juego, accede a “Social”, opción a la que podemos acceder desde PlayStation pulsando en el Triángulo mientras que en Xbox es en “Y”.

Dentro de la pestaña “Clanes” verás dos opciones “ Unirse a un clan ” o “Crear”.

” o “Crear”. Elige la opción “Crear” e introduce el nombre del clan e insignia que quieras utilizar.

En esto debes tener en cuenta que el nombre no podrá superar los 28 caracteres o los 6 números, al igual que la insignia no puede tener más de 5 caracteres, distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas.

Pulsa en “Continuar” y listo, ya tendrás tu clan.

Call of Duty: Vanguard | Activision

Proceso para unirse a un clan en Vanguard

Al igual que sucede en el caso anterior, unirse a un clan es realmente sencillo. Para ello, no tendrás más que cumplir los siguientes pasos:

Dentro del menú “Social”, entra en la pestaña “Clanes”.

Aquí verás las opciones “ Unirse a un clan ” o “Crear”.

” o “Crear”. Busca en la lista de clanes utilizando los distintos filtros que se ofrecen para encontrar el perfecto para ti.

Escoge un clan y manda una invitación a su líder para mostrar tu interés en unirte.

Por supuesto, tendrás que esperar a que el líder te acepte para, de este modo, poder formar parte del clan.

Cómo realizar la transferencia de un clan de Warzone o Modern Warfare a Warzone

En caso de que ya hayas jugado a Warzone o Call of Duty Modern Warfare, entonces es posible que ya formases parte de un clan. Para ello, no necesitarás más que iniciar tu cuenta con Activision en Vanguard para que, automáticamente, se transfiera tu clan. De este modo, no necesitarás hacer nada especial para poder tener a tu clan en el multijugador de Vanguard.