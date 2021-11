Fortnite: Cómo domar animales salvajes para convertirlos en útiles aliados en combate

La temporada 8 de Fortnite: Battle Royale llega con todo tipo de novedades, sobre todo si tenemos en cuenta la gran variedad de skins a las que podemos acceder y modos de juego que nos vuelven imparables. Sin embargo, uno de los añadidos más curiosos está con los animales. Si bien estos llevan presentes desde la temporada 6, los animales y sus recursos ya no son útiles para las armas y objetos.

Este cambio ha alterado los planes de muchos jugadores. Sin embargo, ha añadido otros aspectos que resultan llamativos y muy interesantes para poder darle la vuelta a la partida. Con intención de que puedas sacarle el máximo partido, vamos a compartir contigo los animales que pueden ser domados, dónde encontrarlos y, por supuesto, cómo debes realizar este proceso para unirlos a tu equipo.

Fortnite: Battle Royale | Epic Games

Cómo domar animales en Fortnite Temporada 8

Si bien cazar animales en Fortnite durante su temporada 8 es tan fácil como empuñar un arma y atacar, la realidad es que domarlos nos llevará un poco más de tiempo. Esto se debe a que los animales, pese a tener poca resistencia contra los ataques, son un poco más complejos de convencer para que se unan a nuestras filas. Eso sí, una vez lo consigas lo tendrás a tu lado, acompañándote y atacando a tus enemigos.

Sin embargo, debes saber que no todos los animales pueden ser domados, sino que de todos los animales presentes, solo tres de ellos están disponibles para esta tarea. Por ello, si quieres saber qué debes hacer, te contamos todo lo que debes tener en cuenta.

Cómo realizar el paso a paso para domar lobos

Para poder domar a los lobos, lo primero que debes hacer es tener en tu inventario carne o pescado. Para conseguir este material tendrás que cazar animales o pescar.

Una vez tengas la carne, busca una manada de lobos.

Acércate a estos y lánzale la carne lo más cerca posible a ellos.

Verás que los lobos se acercan. En ese momento tendrás que acercarte a uno de ellos e interactuar para poder domesticar a un lobo.

Fortnite | Epic Games

Localizaciones en las que encontrar a los lobos de Fortnite

Como puedes suponer, los lobos no son precisamente pacientes y no están dispuestos a unirse fácilmente a tu equipo. Lo interesante de estos es que siempre se manejan en manada, por lo que podrás ver de dos a tres lobos en un mismo lugar. Se encuentran normalmente en zonas de bosque y te persiguen nada más te ven, por lo que es sumamente importante no acercarse en momentos donde la munición escasea o no tienes armas.

Cómo domar a un jabalí en Fortnite

Los jabalíes no quieren carne o pescado, sino que únicamente podrás utilizar verduras (tomate, maíz…) o manzanas.

Una vez tengas algunos de estos ingredientes, dirígete hacia las localizaciones donde se encuentran.

Cuando te hayas acercado lo suficiente, lanza el alimento cerca de su posición.

El jabalí se aproximará al alimento y tendrás que esperar a que comience a comer para acercarte y pulsar el botón de interacción para poder domesticar a tu jabalí.

Dónde se pueden encontrar los jabalíes en Fortnite

A diferencia de los lobos, los jabalíes siempre se mueven solos por el lugar. Es decir, será muy extraño que te encuentres a más de un jabalí en la zona, aunque no dudarán en embestir como te localicen. Para poder dar con estos, no tienes más que dirigirte a zonas de cultivo o incluso en las proximidades de los bosques.

Fortnite | Epic Games

Paso a paso para domar a un velocirraptor en Fortnite

Si bien los jabalíes no quieren carne, en el caso de los velocirraptores de Fortnite sí necesitamos carne o pescado.

Cuando tengas uno de estos dos recursos, dirígete a una de las localizaciones de estos animales.

Aproxímate a uno de ellos y lánzale la carne lo más cerca posible.

Una vez este se haya entretenido comiendo, será el momento de acercarte lo más rápido posible a él para pulsar el botón de interacción y sumarlo a tu equipo.

¿Dónde encontrar a los velocirraptores de Fortnite temporada 8?

Estos llegaron en la sexta temporada y, aunque desaparecieron un tiempo, no han querido perderse la invitación en esta ocasión. Se trata de un tipo de animal bastante hostil que suele viajar en grupo, por lo que será importante vigilar nuestras espaldas cuando tratamos de domesticar a uno de ellos. De hecho, construir puede ser igual de peligroso pues estos no dudarán en destruir todo a su paso para dar con nosotros.

Estos pueden encontrarse cerca de lugares como Alameda Afligida, Setos Sagrados o Ciudadela Calavera, pero jamás dentro de estos lugares. Y es que todos los animales se encuentran siempre en lugares sin nombre.