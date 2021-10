Fortnite Temporada 8: Cómo conseguir las barras de oro

La temporada 8 de Fortnite es una de las más prometedoras. No solo cuenta con todo tipo de experiencias que llevan la acción del battle royale a otro nivel, sino que además nos garantiza tener una gran variedad de personajes personalizables, como es el caso del personaje Atunado. Sin embargo, dentro de la partida, hay un elemento que nadie quiere pasar por alto y son las barras de oro.

Encontrar una barra de oro es realmente útil, sobre todo porque te da opción a comprar artículos en distintas partes de la Isla de Batalla. Por supuesto, si has vuelto a Fortnite después de tanto tiempo o no te has parado mucho a mirar lo que esto puede llegar a hacer por ti, vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre las barras de oro y, por supuesto, dónde encontrarlas.

Fortnite | Epic Games

¿Qué son las barras de oro de Fortnite?

Para aquellos que vengan de nuevas, las barras de oro son un tipo de moneda que puede conseguirse por el mapa y que sirven para gastar a lo largo de la temporada. Cuando esta temporada llega a su fin, estas barras de oro se reinician. Claro que es posible que te surja una duda clave en tu partida: ¿es posible conseguir todas las barras de oro que queramos?

Lamentablemente existe un límite de barras de oro que podemos obtener en nuestra partida. De hecho, estas barras de oro tienen un contador marcado junto al resto de materiales que podemos conseguir en el battle royale. Así es que cuida de estos y no dudes en sacarles el máximo provecho para conseguir los materiales que más necesites.

¿Para qué puedes usar las barras de oro?

Antes de explicarte cómo puedes conseguirlas, llega el momento de detallar un poco más cómo puedes beneficiarte de su uso. De hecho, en total existen cuatro formas de poder gastar estas barras de oro y poder llevar tu experiencia de juego a un nuevo nivel. A continuación te detallamos en qué puedes gastarlas:

Compra objetos o servicios - Gracias a las barras de oro puedes comprar objetos, armas, pagar por activar una grieta y mucho más, como pagarle una propina al conductor del bus.

- Gracias a las barras de oro puedes comprar objetos, armas, pagar por activar una grieta y mucho más, como pagarle una propina al conductor del bus. Paga por servicios en Armatronic y Curatronic - Se tratan de máquinas expendedoras repartidas por todo el mapa y en el que puedes comprar tanto armas como objetos curativos o de escudo.

- Se tratan de máquinas expendedoras repartidas por todo el mapa y en el que puedes comprar tanto armas como objetos curativos o de escudo. Utilízalas en bancos de mejora - Aumenta el rango de rareza de tu arma. Debes saber que, a mayor rareza, mayor daño.

- Aumenta el rango de rareza de tu arma. Debes saber que, a mayor rareza, mayor daño. Invierte las barras en Cajas para los Esfuerzos de guerra - Se necesitan millones de barras de oro de toda la comunidad para que la defensa de la Isla vaya a más.

Fortnite | Epic Games

Pasos para conseguir barras de oro en Fortnite Temporada 8

Como puedes suponer, al tratarse de un elemento tan valioso, son varios los métodos que se nos proponen para poder conseguir las barras de oro. Eso sí, algunas son más habituales y fáciles de realizar que otras, pero en general estos son los puntos que tienes que realizar: