Fortnite temporada 8: Cómo y dónde mejorar las armas en el battle royale

Desde su estreno hasta ahora, el battle royale nos ha demostrado tener todo tipo de propuestas interesantes para los jugadores. De hecho, nos ha fascinado a lo largo de las temporadas con todo tipo de novedades y propuestas únicas sorprendentes. Sin embargo, esta nueva temporada, entre todos sus cambios, también mantiene el contacto con algunos elementos que han funcionado de maravilla en temporadas pasadas, como son los bancos para mejorar las armas de Fortnite.

Los bancos de mejoras están presentes en la temporada 8 de Fortnite nuevamente. Pueden ser utilizados para mejorar las armas a lo largo de toda la temporada aunque, para ello, tendrás que visitarlos y pagarles las barras de oro correspondiente. De este modo tienes una propuesta muy interesante para poder garantizar que todos los jugadores disfruten de tener un gran poder en sus manos.

Fortnite | Epic Games

Lugares en los que poder mejorar armas en Fortnite temporada 8 y cómo hacerlo

Para poder mejorar las armas en el banco de mejora tendrás que tener en cuenta que necesitas una cantidad de oro para poder subir la rareza de un arma y mejorar todos sus atributos. Una propuesta que, sin duda, te volverá letal a lo largo de la nueva temporada. Sin embargo, ¿dónde puedes llegar a tener acceso a estas mejoras?

Acampamiento Abadejo - Situado en la zona norte dentro del interior del almacén que se encuentra más al este

- Situado en la zona norte dentro del interior del almacén que se encuentra más al este Acantilados Arenosos - Dirígete al almacén más al noreste

- Dirígete al almacén más al noreste Acumulaciones Airadas - Dentro del edificio 4, dirígete a la esquina noreste

- Dentro del edificio 4, dirígete a la esquina noreste Automóviles Apelmazados - No pases por alto el desguace

- No pases por alto el desguace Cargamento Colapsado - Dirige tus pasos al sudeste de la zona

- Dirige tus pasos al sudeste de la zona Carretes Comprometidos - En el edificio más al este, dirígete al norte

- En el edificio más al este, dirígete al norte Ciudad Comercio - Observa a tu alrededor y dirige tus pasos hacia el interior de un recinto con alambradas metálicas que se encuentra en el centro

- Observa a tu alrededor y dirige tus pasos hacia el interior de un recinto con alambradas metálicas que se encuentra en el centro Costa Creyente - Presente en la esquina sudeste del parque de caravanas

- Presente en la esquina sudeste del parque de caravanas Despacho del Sheriff - En la planta baja del edificio

- En la planta baja del edificio Este de Complejo Corriente - ¿Ves el molino en el río? El banco se encuentra en la planta baja

- ¿Ves el molino en el río? El banco se encuentra en la planta baja Garaje al oeste de Setos Sagrados - Dentro del interior del garaje

- Dentro del interior del garaje Hidro 16 - Interior del edificio pequeño al este del edificio principal

- Interior del edificio pequeño al este del edificio principal Muelles Mugrientos - Dentro del almacén más grande que se sitúa al este

- Dentro del almacén más grande que se sitúa al este Polvorín Polvoriento - Dirígete a la esquina sudoeste

- Dirígete a la esquina sudoeste Restaurante Hamburrrguesa - En la planta baja del aserradero, se oculta entre la maquinaria

- En la planta baja del aserradero, se oculta entre la maquinaria Rincón Rencoroso - En cuanto veas el remolque de caravana, verás al norte, cerca de este, el banco

- En cuanto veas el remolque de caravana, verás al norte, cerca de este, el banco Sudoeste del Faro de Lockie - Donde el embarcadero verás una pequeña casa y, justo al lado, el banco

- Donde el embarcadero verás una pequeña casa y, justo al lado, el banco Sur de Ciudad Cuchitril - Situado en el embarcadero

Recuerda que, si no los encuentras en las zonas mencionadas, puede ser porque otro jugador ha destrozado el banco tras utilizarlo. Una forma de asegurarse de que otros jugadores no se puedan aprovechar de sus grandes beneficios. Por supuesto, esto no pasa con los botes de tinte para Atunado, el personaje más personalizable hasta la fecha.