GTA Online: Cómo jugar en solitario para disfrutar de sus misiones y actividades

La popularidad de Grand Theft Auto V no deja de crecer. No importa si es en su modo campaña o en su modo multijugador con GTA Online, la obra de Rockstar es una sorpresa constante. Pero hay ocasiones que, pese a todas las opciones que nos brinda el modo online, no queremos jugar con otras personas. De hecho, lo que más nos apetece es completar las misiones en solitario y, por suerte, esto es posible.

Ingresar a un servidor online para el roleplay de GTA V no nos obliga necesariamente a tener que unirnos a una partida con otros jugadores. Por ello, mediante la sala de espera en público, también conocido como lobby público, vamos a mostrarte los pasos que debes realizar. Todo esto para que puedas jugar en solitario en GTA Online tanto en PC como en consolas. Con total libertad para ti.

GTA V | Rockstar Games

Pasos a seguir para jugar GTA Online en solitario desde un lobby público

Si bien vamos a enseñarte cómo puedes ingresar al servidor totalmente en solitario, debes saber que el procedimiento varía un poco ya sea que estás en PC como en consolas. Por ello, lee detenidamente los pasos y sigue el caso que mejor se ajuste a tu situación.

Truco para jugar en solitario a GTA Online desde PC

En primer lugar tienes que entrar a una sesión pública de GTA Online.

Dirígete a un edificio de tu propiedad.

Usa Alt-Tab para pasar al sistema operativo.

Abre el administrador de tareas.

Selecciona la pestaña “ rendimiento ”.

”. Ahora, en la parte inferior, busca “ abrir monitor de recursos ”.

”. Localiza el ejecutable “ GTA5.exe ”.

”. Haz clic con el botón derecho y selecciona “ suspender proceso ”.

”. Espera unos segundos, haz clic derecho una vez más y pulsa “ Reanudar proceso ”.

”. Ahora, una vez regreses al juego, ya tendrás tu propia sesión.

Truco para jugar en solitario en GTA Online desde consolas