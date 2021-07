Nintendo Switch y Switch Lite: Seis trucos para aumentar la duración de la batería

Nintendo Switch es una de las consolas más exitosas de la compañía japonesa hasta la fecha. El formato estándar ofrece la posibilidad de disfrutar de su catálogo en formato de sobremesa, pero una de sus particularidades es el modo portátil. Nintendo Switch Lite, por el contrario, ofrece tan sólo la opción portátil. Y es que, ¿quién no quiere jugar a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokémon Unite o Mario Kart 8 Deluxe en cualquier parte?

A pesar de ello, la batería de Nintendo Switch y Switch Lite varía dependiendo del tipo de juego. Si quieres alargar la duración todo lo posible y más, te contamos hasta seis trucos para mejorar su tiempo de vida.

¿Cuánto dura la batería de Nintendo Switch y Switch Lite?

La duración de la batería de Nintendo Switch está estimada en torno a las 4 y 9 horas. En cambio, para Switch Lite la duración de la batería gira sobre las 3 y 7 horas. Recuerda que aspectos como el tipo de juego y su exigencia gráfica serán importantes.

Nintendo Switch Lite | Nintendo

Trucos para aumentar la duración de la batería en Nintendo Switch y Switch Lite

Apuesta por el color negro: ¿Sabías que cambiar el tema de tu Switch puede ayudarte a mejorar la duración de la batería? Desde Configuración de la consola accede a Temas y de ahí a Negro Sencillo. Ya verás cómo te sorprende.

Baja el volumen: Puede que este consejo duela a más de uno, pero lo cierto es que reducir el volumen de la consola ayuda más de lo que piensas a alargar la batería de Nintendo Switch. Desde la configuración de la consola activa Apagar altavoces al conectar unos auriculares / Bajar el volumen máximo de los auriculares.

Apaga la vibración: En el caso de que juegues en modo portátil con Switch estándar, apagar la vibración puede darte un extra de duración para la batería. Apágala siempre que puedas.

Reduce el brillo: De la misma forma que en los móviles, reduce el brillo todo lo que puedas. Juega en una habitación bien iluminada. No te olvides del brillo automático, tenerlo desactivado te permitirá evitar el 'bailoteo' constante de su intensidad.

Modo Avión: Parece una tontería, pero ya te adelantamos que funciona. El modo avión es ideal para ahorrar batería en Nintendo Switch. Podrás encontrarlo desde la configuración de la consola.

Modo Espera Automático: El modo espera está genial si lo activamos por nosotros mismos, pero ¿qué ocurre si nos dejamos la consola encendida? Si lo activamos de forma automática, la consola entrará en Espera pasados unos segundos de inactividad.