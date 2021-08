PlayStation 5: Códigos de error más comunes y su solución

A día de hoy conseguir una PlayStation 5 parece una misión imposible. Sin embargo, aquellos que han podido adquirir una y disfrutan de sus juegos se encuentran con una consola asombrosa y capaz de ofrecer experiencias inolvidables. Por supuesto, no todo son ventajas pues, como pasa con todo equipo, también puede presentar sus errores, los cuales cada vez que se presentan puede darnos algún que otro susto.

Si bien los problemas de sobrecalentamiento que presentaba su predecesora se han solucionado con la nueva PS5, hay otros problemas que siguen presentes. Por ello, vamos a comentar con vosotros algunos de los errores más comunes y cómo podéis solucionarlos para seguir disfrutando de las mejores experiencias. Porque cuando se trata de la nueva consola de PlayStation, lo importante es disfrutar del viaje.

CE-105799-1 / CE-113212-0

Se trata del error más común compartido por los jugadores y que, para muchos, no será ninguna sorpresa si han tenido en su colección una PS4. Cuando salta este error viene acompañado de “No se ha podido conectar con el servidor”. Como puedes imaginar, un problema que viene relacionado con problemas de conexión con PlayStation Network.

¿Cómo se puede solucionar? En primer lugar hay que asegurarse de que se trata de un problema de los servidores de PlayStation. Para ello, accede a la web de PS Network para ver cómo estar los servicios y conexiones. Si los servidores no están caídos, entonces es momento de mirar tu conexión.

CE-107520-5 / CE-108889-4

Este error no es tanto un error en sí, sino más bien un aviso. Este se presenta con el mensaje “Por favor, instala la última actualización de software”. Esto puede venir provocado porque no hemos descargado e instalado la última actualización o, incluso, porque ha dado algún tipo de error la actualización. Su solución es fácil. Simplemente tenemos que descargar la actualización e instalarla.

CE-108255-1

En caso de que se presente este problema, aquí no hay una solución exacta que tú mismo puedas realizar. Este viene acompañado del mensaje “Ha habido un problema con este juego o aplicación” y, como ya puedes imaginar, no es ningún tipo de problema que tenga una solución en tus manos. Aquí necesitarás contactar directamente con el equipo de soporte técnico y esperar a que ellos lo solucionen o te indiquen unos pasos a seguir.

CE-108862-5

Este error es igual al de los problemas de conexión que se presentan en el caso de “CE-105799-1 / CE-113212-0”, sin embargo, se lleva a un juego o aplicación específico. ¿Qué debes hacer en este caso? Pues debes asegurarte de cómo están los servidores de ese juego, comprobar si la compañía en cuestión está experimentando problemas o si están en proceso de mantenimiento. Por ello, ten paciencia y espera a que ellos mismos indiquen que todo ha vuelto a la normalidad.

NP-102955-2

Por último, hablamos de uno de los errores más comunes a la hora de introducir mal algún dato. Este nos indica que “La información de esta cuenta no es correcta”, lo que implica que los datos que has compartido no coinciden con los que PlayStation tiene en su base de datos. Por ello, te aconsejamos que procedas al sistema de verificación por email y, en caso de que no puedas solucionarlo, entonces ponte en contacto con el equipo de soporte de PlayStation.