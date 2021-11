PS5: Atajos para DualSense que harán tu experiencia de juego mucho más satisfactoria

La consola de nueva generación de Sony ya se encuentra entre nosotros y, aunque por el momento no todos los jugadores han podido acceder a ella por falta de unidades, todos aquellos que han podido probarla no pueden evitar fascinarse con sus opciones. Son muchas las mejoras con las que cuenta, entre ellas la ausencia de tiempos de carga. Sin embargo, no son las únicas ya que también tenemos a nuestra disposición el DualSense.

El mando de PS5 es uno de los aspectos más novedosos de la consola. De hecho, desde su llegada las experiencias de juego se han vuelto mucho más llamativas. Esto se debe a que tenemos para nosotros un mando capaz de hacernos sentir cada paso, las gotas de lluvia sobre la palma de nuestras manos o, incluso, los poderes de los personajes. Pero, ¿sabes que tiene una serie de atajos ocultos con los que hacer tu experiencia mucho más fluida? Esto es lo que debes tener en cuenta.

Ir a la Home pulsando el botón PS

Es posible que navegando entre tarjetas o simplemente echando una partida, tengas la necesidad de volver a la home. Para ello, la tendencia más común es la de pulsar una vez el botón PS para poder bajar la cruceta o el joystick y seleccionar el icono de Home. Sin embargo, esto no es necesario, sino que únicamente tienes que mantener unos segundos pulsado el botón PS para ir directamente a la home.

DualSense | Sony

Entrar en la última acción que hemos realizado

Muchas veces, mientras estamos jugando, consultamos distintos apartados como las capturas o el chat de voz. Sin embargo, resulta tedioso tener que estar buscando una y otra vez esta opción porque lo necesitamos. Para ello, no hay más que pulsar dos veces seguidas el botón PS para que se abra la última acción que hemos realizado. No importa si necesitas consultar una tarjeta, el chat o cualquier otra app, tendrás esta a tu disposición al momento.

Ir de un extremo a otro del menú con la cruceta con un simple toque

Uno de los aspectos más interesantes para este nuevo sistema es que la compañía ha pensado en ahorrar tiempo a los jugadores. Y es que si quieres manejarte por el menú tras pulsar PS y necesitas entrar en la opción del extremo derecho cuando te encuentras a la izquierda, no tendrás más que dar a la cruceta hacia la izquierda para aparecer justo en el extremo derecho. De este modo podrás apagar la consola al instante sin perder 10 segundos de tu valioso tiempo.