Valorant: Trucos para mejorar la puntería y causar más bajas

Cuando disfrutas de juegos como Fortnite o Valorant, la puntería es crucial. Después de todo, no puedes lanzarte a la batalla sin pensar en las consecuencias a la hora de enfrentarte a otros enemigos. Por ello, es sumamente importante que tengas en cuenta esos puntos a mejorar y, de este modo, conseguir ser letal en el campo de batalla, ayudando a tu equipo a llegar a lo más alto.

Si bien en Fortnite os contamos cómo llegar a ser más letales en batalla, hay ciertos puntos que cambian con Valorant. Por ello, con intención de ayudarte a mejorar tu puntería vamos a compartir contigo algunos puntos cruciales para que puedas tener en cuenta a la hora de competir. Eso sí, todo a partir de que tengas en cuenta que trabajar en equipo es el factor más importante.

En primer lugar, consigue un ratón preciso

Aunque puede no parecerlo, el periférico puede ser uno de tus grandes problemas a la hora de jugar. A la par que también se puede convertir en tu mejor aliado. En caso de tener la oportunidad, sería importante conseguir un buen ratón optimizado para los videojuegos. De este modo podrás llegar a configurar el DPI para así conseguir la sensibilidad perfecta del cursor.

Valorant | Riot Games

No tengas miedo a la hora de retocar la sensibilidad para encontrar la mejor configuración para ti. Y, por supuesto, combina esto con una alfombrilla. Este puede ser uno de los aspectos más olvidados y, sin embargo, más importantes. Después de todo, tener una zona limpia y sin irregularidades ayudará a conseguir mayor precisión.

Configura el cursor dentro del juego

Muchos jugadores se saltan este paso y, sin embargo, es uno de los puntos más importantes. Configurar el punto de mira es algo que podemos cubrir con todo lujo de detalles dentro de la propuesta jugable. Y de hecho es realmente recomendable ya que podrás ajustar el tamaño, el color e incluso la opacidad.

Esto puede garantizar que mejores la puntería gracias a ver el punto de mira mucho más claro. Y que, por supuesto, se ajuste a tu gusto. Después de todo, cada jugador juega de una forma y eso Riot Games quiere tenerlo bajo control.

Apunta siempre a la cabeza

Parece que es obvio, sin embargo es uno de los puntos que muchos jugadores se saltan. En otros juegos lo importante es resistir e ir buscando el mejor punto para soportar la presión, sin embargo en Valorant la velocidad y precisión ganan la partida. Por ello, el daño en la cabeza es el más efectivo.

Screenshot de un gameplay de Valorant, de Riot | Riot Games

En caso de que puedas hacerlo, procura mantener siempre la altura necesaria para apuntar a la cabeza al enemigo. En caso de que tengas que agacharte, procura calibrar la altura a la que apuntas. ¿A que se debe esta necesidad? A que aprender a apuntar directamente a la cabeza podrá garantizarte más de una victoria e incluso salir vivo de los tiroteos cuando parece que estás rodeado.

Controla el sigilo

Si bien este es un estilo de juego que no gusta a muchos jugadores, no ser detectado para conseguir la ventaja puede ser uno de los mejores puntos para los jugadores que todavía están empezando. Por ello, intenta aprenderte el camino y no dudes en seguir sigiloso. Antes de correr, camina y ve despacio para evitar que el sonido de tus pasos pueda delatar tu posición y, de ese modo, sorprender al enemigo.

Por último, no temas a practicar

Encontrar un buen equilibrio a la hora de apuntar y, por supuesto, ganar, requiere un tiempo. No puedes pensar que lo tendrás todo hecho a la primera, por lo que tendrás que tomarte tu tiempo para poder encontrar el equilibrio necesario. Entrena y practica con los agentes hasta encontrar ese con el que más cómodo te sientas. Y, por supuesto, tómate un tiempo en el campo de tiro para practicar antes de meterte de lleno en la partida.