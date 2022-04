'Uncharted' regresaría con un nuevo videojuego y esta pista de una empleada lo demuestra

Las aventuras de 'Uncharted' no habrían terminado con la cuarta entrega numerada de la serie. Si bien es cierto que se daba por cerrado el episodio correspondiente a Nathan Drake, Naughty Dog ya tiene planes para continuar la saga, al menos así lo señala una empleada del estudio.

Christina-Marie Drake McBrearty, de la sección de recursos humanos de Naughty Dog, ha compartido un mensaje en su perfil de LinkedIn en el que habla sobre el futuro de la saga y dejando claras pistas que podrían indicar que la compañía ya estaría trabajando en el nuevo juego de la marca.

"Es muy especial poder construir futuros equipos no solo para nuevos títulos, sino para el legado de Unchared, que es algo muy personal para mí y mi familia"; añadía Christina. El mensaje ha traspasado la plataforma LinkedIn, llegando a Reddit y otras redes sociales. Muchos usuarios han recabado en el apellido de la propia empleada. "Estando relacionada con Sir Frances Drake, la saga Uncharted se siente como algo muy personal"; añadía.

Christina, que acaba de incorporarse al equipo de Naughty Dog, ha dejado pistas más que evidentes. Por ahora, el estudio no se ha pronunciado de manera oficial sobre su siguiente proyecto. De acuerdo a los últimos rumores podría tratarse de contenido centrado en The Last of Us 2, aunque también una nueva IP. Tocará esperar a conocer detalles.