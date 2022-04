Los juegos de PlayStation también contarían con anuncios en plena partida

Hace unos días os hablábamos en Neox Games de la posibilidad, según un informe, de introducir anuncios en varios de los juegos free-to-play de Xbox. Si bien Microsoft no se pronunció al respecto más allá del clásico "no tenemos nada que decir por ahora"; Sony también podría estar planeando un movimiento similar para PlayStation.

Así lo ha informado de nuevo Business Insider, mismo medio que ya adelantara la noticia en relación a la empresa afincada en Redmond. De acuerdo a los detalles que expone la revista, Sony está en conversaciones con varias empresas para ofrecer anuncios en varios de sus videojuegos de corte gratuito.

De esta manera, la compañía japonesa crearía diversos espacios dentro de los títulos que otras empresas podrían comprar para promocionar sus productos o servicios. Al igual que ya mencionamos con Xbox, estos anuncios estarían presentes en el videojuego de forma que no afecte a la jugabilidad y experiencia del usuario.

PlayStation Remote Play | Sony

Un claro ejemplo lo encontramos en 'Death Stranding', título desarrollado por Hideo Kojima para PlayStation y PC en el que podíamos encontrar diferentes bebidas o carteles de marcas conocidas. Otro de los aspectos que señalan desde Business Insider es el tiempo que lleva Sony trabajando en este proyecto; casi 18 meses.

No obstante, uno de los principales problemas que encontrarían Sony y Microsoft a la hora de llevar a la práctica y realidad este sistema es la recepción de los jugadores. Ya hay diversas opiniones al respecto y los usuarios no están nada de acuerdo con su implementación aún no tratándose de anuncios intrusivos.

Por otra parte, y según citan en los informes, varias de las compañías de videojuegos, e incluso marcas, consultadas para incorporar estos carteles promocionales se han mostrado reacias por diferentes motivos. Las empresas opinan que no será algo positivo para sus títulos, que las marcas aseguran que no quieren que su producto se relacione o aparezca en videojuegos de carácter violento.