'Venba': El juego que te enseña a preparar comida india e impresiona por su historia

El peso de la narrativa en los videojuegos es uno de los puntos más importantes. Esta nos permite conectar con los personajes, con la historia y seguir con ellos cada giro con la misma emoción. Esto precisamente es lo que quiere aprovechar el juego ‘Venba’, una obra que busca transmitir todo tipo de emociones mientras toma como parte importante la cocina india.

La historia comienza con una madre inmigrante de la India en la Canadá de los años 80. Esta se encuentra cocinando para su familia y, entre medias, va charlando con ellos. Se trata de un punto nuevo donde el creador de la obra busca que sea la propia madre la que transmita las sensaciones y emociones que siente al tener que dejar su tierra para empezar una nueva vida junto a su familia.

Venba | Visai Games

En la trama, no solo conoceremos a sus personajes, la inocencia de un niño pequeño o los momentos duros. También tendremos que pararnos a mirar el libro de cocina y preparar deliciosos platos que cumplirán con el paso a paso específico para poder trasladar esas mismas recetas a la vida real. Sin embargo, no solo estaremos cocinando, sino que nuestro escenario no será igual ninguna de las veces.

Con cada plato tendremos un rompecabezas y una enternecedora historia de superación, de pérdida e incluso de una familia que busca en Canadá su nuevo hogar. Todo con un estilo gráfico dibujado completamente a mano y único. Todo para descubrir una historia donde, cada palabra que no puede ser dicha, es transmitida mediante la comida, un elemento tan cotidiano y que sirve como un gran punto de unión para esta familia.