Un videojuego sirve para conocer la desgarradora historia de un grupo de ancianos en un hospital

Los videojuegos son capaces de convertirse en la mejor herramienta para pasar un rato divertido, ya sea en solitario o con amigos. Desde hace unos años, el medio también puede ser la voz para ciertos temas sociales o incluso de actualidad.

Este es el caso de 'Wayward Strand', una aventura narrativa que transcurre en un hospital. Pero no hablamos de un lugar que evoque a edificios al más puro estilo 'Silent Hill'. En 'Wayward Strand' interpretamos a una joven llamada Casey cuya principal misión será hacer compañía a las personas que viven en ese hospital.

¿Y quién vive en el hospital? Te estarás preguntando. Siendo un edificio con forma de nave espacial y suspendido en el aire, Casey deberá de recopilar las diferentes historias de las personas que viven en el hospital, los ancianos.

Wayward Strand | Ghost Pattern

'Wayward Strand' no es un juego narrativo al uso. La aventura transcurre en tiempo real y no siempre tendremos que interactuar con nuestro entorno para que los acontecimientos se sucedan. Sus personajes se desplazarán y convivirán de la misma manera que si nosotros no hubiéramos aparecido.

'Wayward Strand' es una de esas emotivas historias con las que sus autores han querido lanzar un poderoso mensaje: cuidar a nuestros mayores. De hecho y en palabras de sus creadores, muchos de los casos que podemos conocer en el videojuego son de pacientes reales con enfermedades como la demencia. Puede que a veces no podamos curar a nuestros seres queridos pero con ayudarlos con pequeñas cosas y cuidarlos es más que suficiente.

'Wayward Strand' estará disponible para consolas PlayStation, Xbox y PC, además de Nintendo Switch, el próximo 21 de julio.