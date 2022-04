Vende la colección de 'Harvest Moon' de su mujer por celos hacia sus maridos digitales

Los videojuegos pueden traer todo tipo de cosas maravillosas. Después de todo, son muchos los jugadores que disfrutan de compartir partidas inolvidables con sus parejas. Sin embargo, no todos llevan la diversión con los videojuegos por el mismo camino, hasta el punto de convertirse en un verdadero problema y donde la comunidad de jugadores deseó que fuese irreal la decisión de este marido de vender la colección de su mujer de ‘Harvest Moon’ movido por los celos.

Esta historia fue compartida en Reddit, donde el marido quiere la aprobación de la comunidad y que, por supuesto, no se ha llevado las mejores respuestas, mucho menos por personas que han tenido que soportar este tipo de comportamiento abusivo. Después de todo, el marido siente que tiene la razón al indicar que siente que la mujer tendría que dejar de jugar ahora que se han casado.

¿Debe dejar de jugar a lo que le gusta para centrarse en su marido?

Tal y como explica el marido en su publicación, ha estado “tolerando” su amor por los juegos de granjas desde que empezaron a salir juntos. Y es que, según parece, su mujer es aficionada a juegos como ‘Harvest Moon’ y ‘Stardew Valley’, obras que disfruta y de las que posee una colección propia. Sin embargo, parece que este ya no está tan contento con el hecho de que juegue desde que se han casado.

Este indica en su publicación que realmente esperaba que su mujer dejase de atender a sus “maridos virtuales” en el momento en el que se casó con él, afirmando que esperaba que su tiempo se dedicase ahora por completo a él. Sin embargo, dado que esto no fue así, tomó la decisión de poner a la venta toda su colección de juegos de ‘Harvest Moon’ mientras ella trabajaba. Una colección que tenía obras tanto de GameCube como de GBA.

El castigo de las redes ante este gesto

Además de indicar que vendió su colección y que buscaría darle el dinero a cambio, el marido también afirmaba que sentaría a su mujer para hablar con ella y que desinstalase ‘Stardew Valley’ del ordenador. Un gesto que acabó por provocar una reacción unánime por las redes, quienes no dudaron en indicar que no solo esperaban que fuese una broma, sino que incluso llegaron a indicarle si no es consciente de hasta qué punto su actitud es abusiva, a lo que respondió que él lo toma como una prevención de la infidelidad.

La respuesta de los usuarios fue no solo denunciar el post, sino incluso denunciar la cuenta hasta que esta ha sido eliminada. Por suerte, existen capturas de lo sucedido y la gente no ha querido borrar la historia, sino que lo han compartido y han mostrado que, ante esta actitud, cero perdón, que debe ser cortado de raíz. Y es que, ante todo, las redes esperan que realmente la mujer haya podido recuperar la colección que su marido vendió y que, por supuesto, no perdone esta actitud.