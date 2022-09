Veterana de 56 con discapacidad motora pide ayuda para aprender a jugar a videojuegos y así respondió la comunidad

Durante años se ha escuchado la teoría de que los videojuegos no son algo para adultos. ¿Cuántas veces has escuchado a un adulto reflexionar y afirmar que ese es un tema para niños? Sin embargo, cada vez son más los estudios que determinan que eso no es correcto y que incluso los videojuegos pueden ayudarnos a descansar mejor. No solo eso, sino que incluso son cada vez más los adultos que se animan a probar nuevos juegos, a pesar de no haber tocado jamás una consola.

Este ha sido el caso reciente que se ha vivido en Reddit donde una veterana de 56 años decidió que estaba aburrida de la televisión y de los pasatiempos que estaba disfrutando hasta ahora. Por ello, optó por probar videojuegos, un camino que, hasta ahora, no había conocido. Con un campo totalmente desconocido para ella, más allá de los vídeos y anuncios, optó por pedir ayuda en Reddit, donde la comunidad de jugadores ha dado paso a una historia de lo más emotiva.

Descubriendo el mundo de los videojuegos

Esta historia está protagonizada por parliskim, quien se describe a sí misma como una mujer de 56 años que jamás ha jugado a videojuegos. No solo eso, sino que en su presentación explicaba que ya está cansada de la televisión y que pasa demasiado tiempo sola en casa. Además de esto, puntualizó que se trata de una veterana con el 100% de discapacidad motriz. Por ello, con intención de cambiar y encontrar nuevos hobbies con los que entretenerse, decidió preguntar a la comunidad de jugadores.

La mujer en su post destacaba que "Leo sobre todo no ficción. Algunas de mis películas/programas favoritos son: 'El quinto elemento', la reciente película 'Bullet Train' con Brad Pitt, 'Mars Attacks' y '12 monos'. Me gusta el humor negro". Con estas puntualizaciones, espera darse a conocer un poco más. Sin embargo, no dudó en mostrar su interés de saber bien lo que va a comprar. "Estoy considerando seriamente comprar un sistema usado, pero pensé que primero necesitaba averiguar qué juegos me interesarían".

Y si bien esperaba obtener alguna respuesta sencilla, lo que se encontró fue completamente distinto. Las respuestas a su comentario no dejaron de llegar, ofreciéndole un hilo completo de opciones ajustadas a sus posibles necesidades. Si bien la veterana afirmaba no tener un equipo actualmente en el que poder jugar, aseguró que esperaba hacerse pronto con uno. Y parece que tiene razones más que suficientes ya que la lista de opciones para jugar no dejan de crecer.

A lo largo del hilo de Reddit, la mujer no ha dejado de encontrarse con opciones de lo más interesantes. En algunos casos, los jugadores optaron por preguntarle directamente qué busca de un videojuego o qué géneros disfruta más. Sin embargo, otros optaron por darle opciones que se caracterizan por la sencillez de su jugabilidad para que se vaya acostumbrando al estilo de juego como es el caso de ‘Stardew Valley’, como también se animaron a presentarle opciones cuya accesibilidad se ha convertido en una de las más celebradas, como es el caso de ‘The Last of Us’.

Sin embargo, entre los consejos, tampoco han faltado comentarios indicando que, si busca un gran reto, cuando esté preparada, no dude en lanzarse a la aventura con ‘Dark Souls’. Lo que está claro es que parliskim tiene un gran catálogo de videojuegos que disfrutar con una comunidad que se ha mostrado comprensiva y que incluso se ha ofrecido a ayudarla a aprender o a buscar el mejor equipo para ella al actualmente solo tener acceso a un MackBook Pro de 2021. Pero lo que sin duda esta veterana ha encontrado es una comunidad que no va a dejarla sola nunca más.

Ante todas las respuestas recibidas y la gran acogida mostrada por toda la comunidad, la veterana no dudó en editar, varias veces, su post para mostrar su gran agradecimiento. Todo comentó con "¡Guau! ¡Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de responder!" hasta, finalmente, acabar con un agradecimiento desde el corazón. "Definitivamente voy a usar esta publicación para ver todas las recomendaciones. ¡No esperaba tantos comentarios útiles! Realmente aprecio todos los aportes. Simplemente guau. Todos los que me han comentado, explicado cosas y dado sugerencias, todos ustedes son increíbles. Muchas gracias por su amabilidad".