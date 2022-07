El videojuego de 'El Señor de los Anillos' protagonizado por Gollum pospone su lanzamiento

Malas noticias para los fans de 'El Señor de los Anillos' que esperaban con ganas el videojuego protagonizado por Gollum. El título de Daedelic Entertainment, previsto para su estreno a finales de año, ha pospuesto su lanzamiento varios meses.

Tal y como suele suceder en estos casos, el estudio ha desvelado que necesita algo más de tiempo para poder ofrecer una experiencia a la altura de lo prometido. Por el momento la compañía no ha dado una fecha concreta para esta nueva puesta en el calendario de 'Lord of the Rings: Gollum'.

El videojuegos nos meterá en la piel de Gollum/Smeagol, un título de acción y sigilo en el que sus autores han trabajado arduamente para ofrecer una grandísima recreación de la Tierra Media.

'El Señor de los Anillos' parece estar de moda de nuevo en los videojuegos gracias al lanzamiento de grandes títulos como 'Sombras de Guerra' a cargo de Warner Bros. Games, un título que sentó cátedra no sólo en la saga, sino también gracias a su sistema némesis, aplaudido tanto por crítica como por público.