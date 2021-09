5 cosas de Crash Bandicoot que seguro no conocías

Crash Bandicoot, el personaje que protagonizó el videojuego de homónimo título en PlayStation, ha sido siempre uno de los personajes favoritos de muchos jugadores. Después de todo, sus alocadas aventuras, su forma de enfrentarse a los retos y cada una de sus propuestas jugables ha conseguido encandilar a los jugadores de todo el mundo, hasta el punto de dar incluso el salto al mundo de los videojuegos para móviles. Y con motivo de celebrar los grandes éxitos que ha sumado con el paso de los años, vamos a contaros algunas de las claves de esta saga.

Crash Bandicoot: ¿Qué animal es exactamente?

Es fácil imaginarse que Crash tiene la forma de un tipo de animal, pero, ¿cuál es exactamente? Pues es precisamente su apellido el que nos revela esta información. Crash es un bandicoot, una especie de marsupial propio del estado australiano de Tasmania.

De hecho, para aquellos que quieran profundizar un poco más, se trata de un bandicut oriental que ha sido mejorado genéticamente. Como bien puedes imaginar, esto no ha sido simple casualidad, sino que el nacimiento de Crash se debe a un proyecto del propio antagonista de la obra, Doctor Neo Cortex.

Crash Bandicoot N' Sane Trilogy | Activision

¿Cuántos años tiene Crash?

La edad de Crash es una de las mayores incógnitas de la saga. Según algunos videojuegos, su edad debería ser de 17 años, sin embargo otros invitan a pensar que el marsupial no debería de tener más de 13 años. Por ello, muchos han aceptado y supuesto que la edad de Crash es de unos 16 años.

El mal gana protagonismo en sus juegos

Otra de las curiosidades que nos encontramos con la saga Crash Bandicoot es que en su mundo nos encontramos con más villanos que héroes, algo poco común en los videojuegos donde, normalmente, el número de personajes dispuestos a enfrentarse al mal es mayor. Pero si ya de por sí las cifras nos sorprenden, otro aspecto interesante es que en el caso de Crash llegamos incluso a empatizar con los enemigos.

Coco Bandicoot | Naughty Dog

El personaje estuvo a punto de convertirse en la mascota de Sony

Con el gran éxito de las aventuras del marsupial en las consolas de PlayStation, no es de extrañar que Crash fuese considerado como una buena opción para ser la mascota de Sony PlayStation. Sin embargo, al ser desarrollado por Naughty Dog, los americanos no dudaron en vender la marca a Universal, por aquel entonces el mejor postor. Con el paso del tiempo, este personaje acabó en manos de Activision, compañía que acabó por hacer posible la adaptación de Crash en consolas de Nintendo y Microsoft.

Un nivel que pocos jugadores han llegado a conocer

Por último, en el Crash Bandicoot original existe un nivel que prácticamente pocos jugadores conocen. ¿El motivo de esto? Se trata de un nivel que está bloqueado en el propio juego. El nombre de este es Stormy Ascent y su dificultad es exageradamente alta, siendo el nivel más difícil que se ha presentado en toda la saga y, por lo tanto, un nivel que finalmente optaron por esconder.

Stormy Ascent | Naughty Dog

Una saga que ha demostrado no tener límite

Pese a los años que han pasado, Crash Bandicoot siempre ha sabido dejarnos con un muy buen sabor de boca. Si bien hay jugadores que pudieron conocer directamente sus inicios, hay quienes han podido disfrutar de su propuesta con la llegada de la remasterización donde no solo se cumplieron las exigencias de los fans más nostálgicos, dando una renovación gráfica a la altura de la generación en la que se estrenó. Por supuesto, recordamos que esta remasterización llegó en 2017 bajo el nombre de Crash N Sane Trilogy.

Cabe recalcar que el paso de la primera PlayStation a PlayStation 4 es como un cambio de la noche al día, en cuanto a términos gráficos se refiere. La primera consola de sobremesa de Sony apenas empezaba a gatear por los entornos tridimensionales, utilizando aún técnicas visuales propias de la anterior generaciones, tales como la prerenderización.

Crash Bandicoot 4: It's About Time | Activision

En PlayStation 4, sin embargo, el 3D está más que asumido y hasta implementado con salida de vídeo en alta definición. Por ello, el cambio de Crash en la generación ha sido notable. Aún así, no es la última de las aventuras del marsupial. Después de todo, recordamos que en 2020 se estrenó Crash Bandicoot 4: Its About Time, obra que nos presenta la cuarta y prometedora entrega en la que acción, plataformas y viejos conocidos se reencuentran.

Por supuesto, esta entrega también nos sirve como un paso adelante en lo que puede llegar a ser el futuro del marsupial. Después de todo, ha demostrado encajar a la perfección en la nueva generación, ¿por qué no seguir adelantando y superando nuevos obstáculos mientras se enfrenta a nuevos villanos que estén por llegar?