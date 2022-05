La absurda regla que los streamers deben cumplir para participar en el evento de ‘Fortnite’ de Dr. Disrespect

Para muchos jugadores, saber que hay streamers que no soportan a la plataforma Twitch es algo comprensible. Después de todo, esta plataforma ha tenido algún que otro encuentro desagradable con los creadores de contenido, como fue el caso del streamer que decidió dar el salto a YouTube tras un mensaje con un error presente con el que, supuestamente, buscaban que se quedase.

Sin embargo, nadie tiene peor relación con esta plataforma que Dr. Disrespect. Para entender esta mala relación tenemos que volver unos años atrás, exactamente al verano de 2020, momento en el que el streamer se vio con uno de los mayores baneos de la plataforma por motivos que, hasta la fecha, no han sido desvelados. Esto provocó una tirantez que lejos está de relajarse.

La norma que todos los streamers deben cumplir

Si bien algunos podían llegar a pensar que el tiempo todo lo cura, en este caso parece que va a tardar. Al menos así lo ha demostrado la curiosa norma marcada por el streamer Dr. Disrespect en el torneo que él mismo ha organizado en ‘Fortnite’. En este torneo los ganadores pueden hacerse con un premio de 100.000 dólares, pero únicamente si cumplen con una serie de normas que ya se han estipulado en la invitación.

Entre las reglas marcadas, la que más ha llamado la atención a los streamers es el hecho de que no podrán mencionar al streamer, Dr. Disrespect, bajo ningún concepto. De hecho, cuando estos escuchen que el streamer habla, tendrán que silenciar sus micrófonos y no podrá aparecer este en sus pantallas. De este modo, la imagen y voz del streamer no podrá estar presente en Twitch bajo ningún concepto.

Eso sí, debemos puntualizar que estas normas no han sido marcadas en sí por la propia Twitch, sino que es una recomendación por parte de Boom.TV, empresa que se ha asociado con el streamer para dar vida a este torneo. Su intención con esta tan absurda norma es que los streamers estén protegidos ante posibles reclamaciones por parte de Twitch. Eso sí, dando forma a una de las normas más extrañas vistas hasta la fecha.