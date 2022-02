Xokas amenaza con irse a Andorra: "Os calmáis ahora mismo, Pedro Sanchez y toda su p*** madre"

En las últimas horas, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sido la comidilla para las redes sociales y foros, con mayor impacto entre los streamers. ¿El motivo? Implementar una ley de comunicación audiovisual en plataformas de streaming, como Twitch, con el fin de asegurar un correcto funcionamiento en la competencia del mercado.

Dicho en otras palabras, ¿deberían de estar plataformas como Twitch dentro de la ley de comunicación audiovisual del mismo modo que las televisiones? La CNMC, organismo independiente al organismo, ya ha lanzado su globo sonda dejando todo tipo de opiniones al respecto. El documento, totalmente público, puede consultarse a través de la página oficial de la CNMC.

Anuj, un usuario de Twitter, ha realizado un interesante hilo en su cuenta personal sobre todo lo que implicaría esta nueva ley para los streamers.

Cambios para los streamers

Posibilidad de requerir de una licencia para realizar contenido

Mayor intervención en la programación de grandes streamers concretando un horario de menores, contenido explícito, etcétera.

Regular la publicidad encubierta

Posibilidad del pago de canon sobre música, incluyendo también videojuegos

Opción a denunciar a los creadores de contenido por competencia desleal

Tal y como indica Anuj, "una televisión no tiene nada que ver con un creador de contenido independiente, y aunque muchas cosas expuestas podrían estar bien", como el propio usuario resalta sobre el control de la publicidad engañosa, "otras no tienen sentido dada la gran diferencia entre streamers y televisiones".

Xokas amenaza con irse a Andorra

La sola posibilidad de que pueda hacerse oficial la nueva ley de la CNMC ha levantado ampollas entre los streamers. Uno de los más conocidos que no se ha cortado un pelo en opinar al respecto ha sido Xokas.

Sin pelos en la lengua, el streamer gallego ha asegurado que "en el Gobierno hay mucho hijo de la gran puta al que no le parece suficiente que yo pague la mitad de lo que gano, quieren que además tire a mi madre a las vías del tren"; añadía.

Uno de los comentarios más comentados en redes sociales sobre el speech de Xokas ha sido su posibilidad de marcharse de España. "Que no se pasen de listos que me largo a Andorra. Y esto es una amenaza al Gobierno. Si de verdad van a hacer eso con todo el mundo, yo me largo también. No te pases de listo. Yo amo a mi país, pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos. Os calmáis ahora mismo, Pedro Sánchez y toda su puta madre. Se os está yendo la olla ya"; añadía enfadado ElXokas sobre la propuesta de la CNMC.