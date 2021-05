The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 podría no lanzarse hasta 2022, según un rumor

El lanzamiento de Nintendo Switch traía consigo una gran propuesta para los jugadores y es que estos podían disfrutar de un título nuevo de The Legend of Zelda. Una propuesta que no hace falta decir mucho más que afirmar que fue todo un éxito, hasta el punto de hacer que la compañía se plantease crear una secuela. Esta fue anunciada por sorpresa durante un E3 pero, desde entonces, las noticias han sido escasas.

Y parece que esto seguirá siendo así un poco más pues, según un insider y quien afirma tener información sobre varios proyectos como Mario Kart o Donkey Kong, el lanzamiento de la secuela no se produciría hasta 2022. Esto se debe a que, aunque afirma que el desarrollo progresa bien, todavía quedarían ciertos puntos por cerrar, por lo que los planes alterarían un poco el año de lanzamiento.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild II | Nintendo

Eso sí, afirma que durante el E3 2021 la compañía sí tendría intención de mostrar imágenes del juego, dejando que los jugadores puedan observar las novedades que llegarán. Si bien puede no ser la noticia que muchos esperaban, todavía no contamos con una confirmación oficial por parte del estudio. Por ello, tendremos que seguir esperando para comprobar cómo avanzan los planes.

Mientras tanto, recordamos que Breath of the Wild ya está disponible en Nintendo Switch. No importa el tiempo que pase, sigue siendo un gran éxito para los jugadores y para todos aquellos que disfrutan de las aventuras de la licencia. Por ello, si quieres dejarte llevar por una gran historia y conocer a fondo Hyrule en una época donde el mal parece tener todo el poder, esta es la mejor obra que puedes tener.