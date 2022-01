¿El multijugador de The Last of Us 2 gratuito? Surgen los primeros detalles del proyecto

A lo largo de los meses han llegado todo tipo de rumores sobre el multijugador de The Last of Us parte II. Una propuesta muy esperada con la que los jugadores quieren poner a prueba nuevamente su habilidad, tal y como fue en su día con el multijugador de la primera obra. Sin embargo, aunque sabemos que su desarrollo está en marcha, por ahora no se han dado muchos detalles. Por suerte, la nueva oferta de empleo ha arrojado algo de luz.

Mediante una oferta compartida por el estudio, se llega a mencionar un modelo free to play, aunque con microtransacciones, un estilo similar a lo que vemos con Halo Infinite. Para cubrir el puesto, buscan a un diseñador senior de monetización y economía. Y si bien no se habla directamente del multijugador, la descripción es la que da las pistas exactas sobre el proyecto.

The Last of Us Parte II | Naugty Dog

En este se menciona que se trata del primer juego multijugador independiente del estudio. Por ello, buscan a un diseñador de monetización experimentado, creativo y colaborador que les ayude a contribuir una economía increíble y agradable para los jugadores. Un puesto que resulta innovador y que puede ser ese primer paso dentro de todos los proyectos en los que actualmente está trabajando el estudio.

Por ahora, a falta de una confirmación oficial, tendremos que seguir esperando para comprobar cuáles son los próximos avances del estudio. Mientras tanto, recordamos que la compañía ya trabaja en una serie para contarnos con una nueva perspectiva la historia de Ellie, la protagonista de esta apasionante historia y que ha tenido que superar todo tipo de obstáculos para poder sobrevivir a los peligros que acechan en el lugar.