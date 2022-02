5 juegos que hacen que la moda del no hit run te parezca casi imposible

Los speedrunners son conocidos por su capacidad para superar los juegos en tiempo récord. No importa si son juegos de plataformas o grandes aventuras de mundo abierto, estos habilidosos jugadores se retan a superar sus juegos favoritos en el menor tiempo posible. Sin embargo, una nueva moda ha llevado este fenómeno un paso más allá . Hablamos de los retos no-hitter; es decir, superar un juego sin ser golpeado ni una sola vez.

Cada vez son más los juegos que se suman a la lista de pruebas casi imposibles, siendo uno de los más destacados ‘Cuphead’. La obra tiene ese toque de animación clásica e inocente que hace que los jugadores se confíen. Sin embargo, a la hora de lanzarnos a la aventura, descubrimos un título lleno de disparos y plataformas capaz de poner a prueba nuestra habilidad y paciencia.

The Witcher 2: Assassins of Kings | CD Projeckt RED

La antigua mascota de Sony, ‘Crash Bandicoot’, es conocida por sus plataformas y ritmo frenético, dos características que lo convierten en uno de los favoritos dentro de esta nueva tendencia. La última entrega publicada, ‘Crash Bandicoot 4: Its About Time’, es perfecta para esto por sus niveles variados y, sobre todo, por los niveles con hielo donde no caer en una trampa cuando el suelo es resbaladizo parece imposible.

En lo que a retos se refiere, Geralt de Rivia tiene mucho que decir. El brujo se enfrenta a todo tipo de monstruos y, cuando hablamos de grandes retos, ‘The Witcher 2: Assassins of Kings’ encabeza la lista de la trilogía. Cuando humanos y monstruos te atacan e incluso te rodean, salir ileso de la situación parece imposible.

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ también se cuela con todos los honores en la lista. Solo hace falta echar un vistazo a los centaleones para echarnos a temblar. Si a esto, además, le sumamos las pruebas de valor, el reto adquiere un nivel extremo de dificultad.

Como cabeza de lista y como juego que inspiró este reto, se encuentra ‘Dark Souls’. La obra de From Software es un clásico en la comunidad no-hitter. Cada vez son más los que se animan a probar la adrenalina que supone tener que volver a empezar si nos tocan una sola vez.