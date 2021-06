Los 10 streamers españoles que más ganaron en mayo

A lo largo de los años, hay varios streamers que se han ganado un hueco especial en el corazón de muchos jugadores. Después de todo, tanto con su contenido como con la forma de afrontar nuevos retos han sido capaces de llamar la atención de los espectadores de todo el mundo. Y sino que le pregunten a Ibai con su evento La Velada del año, donde logró que personas de todo el mundo siguiesen de cerca su propuesta.

Por supuesto, aunque este evento fue muy visto y llegó a alcanzar cifras más que llamativas, no logró llevarse por delante el récord de TheGrefg, uno de los streamers que se ha ganado a la fuerza el récord de Twitch con un streaming que pasará a la historia. Pero, ¿es este el más visto en el mes de mayo? Pues quizás te sorprendas, pero el top de 10 streamers más vistos tiene a un claro ganador y no, no son ni TheGrefg ni Ibai.

Auron se lleva el top de visualizaciones

El mes de mayo ha sido una clara victoria para Auron, quien se ha hecho con el top tanto en visualizaciones como en el ranking general. De hecho, mientras que en España es el primero, a nivel mundial se ha quedado con un tercer puesto. Un gran logro que ha estado trabajando a lo largo de este tiempo con su paso en Marbella Vice, propuesta de Ibai que ha dado paso a todo tipo de historias inesperadas y momentos que muy pocos podrán olvidar.

AuronPlay, uno de los youtubers más importantes de España | Getty

Sin embargo, muy de cerca se sitúa Ibai. Un showman de pies a cabeza y quien no teme de ningún modo afrontar nuevos retos. Después de todo, sus inicios estaban muy alejados de lo que es a día de hoy, pero eso sí, nadie puede negar que ha trabajado duro para poder llegar a lo más alto. Después de todo, Ibai nunca ha temido enfrentarse a nuevos retos y dejar claro que su ambición no se lo regala todo.

Por supuesto, el top también tiene grandes nombres como el de Rubius, quien se queda con un tercer puesto. Si bien en YouTube parecía el rey, en Twitch no se queda muy lejos del top. Quizás, si finalmente organiza su velada con el streamer canadiense, acabe logrando grandes resultados, incluso llevándose el récord que tanto tiempo llevan intentando superar entre todos.

A continuación os mostramos una lista completa de streamers que se han llevado el top de visualizaciones en Twitch y que no deberías pasar por alto.