12.000 pasos al día para jugar a videojuegos: la inesperada medida de una madre para mantener a sus hijos en forma

A la hora de disfrutar de los videojuegos, son muchos los padres que parecen tener dudas, sobre todo ante la posibilidad de que sus hijos se acomoden y no hagan ejercicio. Y si bien hay compañías que proponen juegos para mantenernos activos y que disfrutemos de una buena salud, hay padres que se las ingenian para llevar esto a un nuevo nivel. Al menos así lo ha demostrado esta madre que ha buscado el método más inesperado para asegurarse de que sus hijos se mantengan activos.

Tal y como indica esta madre, a sus hijos les encanta jugar a videojuegos. Sin embargo, para que estos puedan disfrutar de la partida, deben cumplir un reto: realizar 12.000 pasos diarios para ganarse el derecho a jugar en su nueva Nintendo Switch. Eso sí, no en cualquier momento, sino durante los fines de semana. Y sin duda, como bien ha demostrado en el vídeo, sus hijos lo cumplen.

El vídeo se ha llenado de todo tipo de comentarios, algunos apoyando la medida y otros tantos mostrando su desacuerdo por completo. Por ello, esta madre ha indicado que es muy importante que los niños permanezcan activos e insistió en que sus hijos pueden dar estos pasos como quieran y no concretamente en la máquina en la que ha mostrado el vídeo. De hecho, indica que estos también hacen deporte andando por el parque, corriendo por el vecindario o, simplemente, jugando.

Esta historia tiene una mayor profundidad de lo que pueda parecer y es que, como bien indica, en 2020 les regaló a sus hijos unos relojes que controlaban lo que andaban, mostrando que estos alcanzaban una media de 10.000 pasos diarios. Estos buenos resultados la animaron a presentar otro reto indicándoles que, si llegaban a 15.000 pasos diarios durante 30 días, les compraría una Nintendo Switch.

Dados los buenos resultados, la madre finalmente les compró la consola, comprobando entonces que se producía un cambio importante en la actitud de sus hijos. Estos no solo no querían salir fuera, sino que no querían hacer nada más que no fuese jugar a la consola. Por ello, optó por plantear este reto de que, o realizan 12.000 pasos diarios, o no pueden jugar a la consola. Y, tal y como ha demostrado, los resultados son muy positivos.