5 clásicos de PlayStation que todos los fans desearían ver de vuelta

La entrada de Sony en el mercado de las consolas puso patas arriba la industria del videojuego. La compañía japonesa se alejó de los estándares habituales, apostando sobre todo por juegos para adultos. ¡Los más jóvenes no eran los únicos que se ponían delante de una pantalla! De esta idea nacieron grandes sagas que han continuado su legado décadas después. Otras, por desgracia, cayeron en saco roto. ¿Y si Sony se pusiera las pilas para resucitar algunas de ellas?

Syphon Filter es una de estas sagas olvidadas. Siendo una de las franquicias tapadas por Metal Gear Solid, y más tarde por Splinter Cell, el título de los autores de Days Gone tuvo un gran recibimiento. Buenos gráficos para la época, unas animaciones espectaculares y por supuesto una trama que invitaba a posteriores secuelas. En teoría, Syphon Filter lo tiene todo para un regreso por todo lo alto.

Dino Crisis o Soul Reaver son algunas de las sagas de la primera consola de Sony más solicitadas para su regreso a la industria

Si profundizamos en el catálogo de los JRPG en PlayStation nos encontramos con una joya que muy pocos recuerdan. Vagrant Story. Desarrollado por la extinta Squaresoft, hablamos de uno de los juegos de rol más profundos de la biblioteca de PSX. A nivel argumental tocaba todo tipo de temas complejos, pero es que en lo jugable no se quedaba corto. Su sistema de daño nos permitía herir partes concretas de los enemigos, por no hablar de su profundidad. ¿Alguien duda de que Vagrant Story merece una secuela o un remake?

Ahora conocidos por Dark Souls o su inminente Elden Ring, From Software ya dejó un gran impacto en la época de PSX con Tenchu. Es cierto que algunas de las mecánicas de este juego de ninjas las vimos en Sekiro, pero no podemos negar que nos encantaría volver a tener un simulador de estos asesinos en la sombra. ¿Quién no recuerda sus brutales y violentos combates?

Dino Crisis | Capcom

Las aventuras no faltaron en la primera consola de Sony. Soul Reaver fue una de las más memorables gracias a su historia y personajes. Aunque algunos lo han comparado con Darksiders, salvando las distancias, pocos se acercan al logro de Crystal Dynamics. Otra de esas joyas que deseamos cuente con una segunda oportunidad en los próximos años.

Concluímos con una de las sagas más en boca de todos los fans del survival horror desde hace unos años, Dino Crisis. Mucho se ha hablado de la posibilidad de ver resucitada la marca de Capcom en esta generación, una marca que combinó la jugabilidad de Resident Evil con un parque con dinosaurios. Un Jurassic Park cargado de acción que funcionaba a las mil maravillas. Aunque tuvo secuelas para Dreamcast, éstas no estuvieron a la altura. Remake o continuación de la IP para ya, por favor.