Los 5 videojuegos más esperados de este 2022

2021 fue un año algo descafeinado en lo que a videojuegos se refiere, peronada que ver con lo que nos espera este 2022 . Ya desde enero, y a lo largo de los próximos meses, aterrizarán en consolas y PC algunos de los juegos más esperados de los últimos años.

Y es que el año comienza con fuerza, en especial para los poseedores de Nintendo Switch. El 28 de enero aterriza en la híbrida Leyendas Pokémon: Arceus, un título que se aleja de todo lo visto hasta la fecha en la licencia. Viajaremos varios cientos de años atrás para dar forma a nada más y nada menos que la primera pokédex. Con este telón de fondo nos esperan decenas de horas por delante en un mundo abierto que promete grandes sorpresas para los fans de la saga.

Algo menos de un mes después, el 25 de febrero, se estrena Elden Ring. Poco que añadir del último videojuego de los creadores de Dark Souls. Como ya es habitual en las más recientes entregas del estudio From Software, la innovación cobra especial relevancia. Se ha abogado por un juego de mundo abierto que fomentará la exploración al más puro estilo Zelda Breath of the Wild. También por una narrativa más profunda pero accesible que llega de la mano de George R.R Martin. Todo ello eso sin perder la esencia que ha caracterizado al estudio: dificultad y recompensas muy bien medidas.

Elden Ring | FromSoftware

God of War: Ragnarok desembarcará en PS4 y PS5 en un momento todavía por concretar de este 2022. La secuela del videojuego de 2018 supondrá el punto y final al viaje de Kratos y Atreus en tierras nórdicas. Las expectativas están muy altas, en especial después del anterior título, pero confíamos en que en Santa Monica Studios sabrán lidiar con la presión.

Si hablamos de promesas, Hogwarts Legacy es uno de esos juegos que aparecen en todas las quinielas para 2022. Muchos ya lo han catalogado como el videojuego definitivo de Harry Potter, y no es para menos. Podremos crear nuestro propio mago, asistir a clase y enfrentarnos a diversos villanos en una historia que tendrá lugar varias décadas antes de las películas. Llama aún más la atención que nos encontramos ante un verdadero exclusivo de la nueva generación. ¿Aprovechará el poder de PS5 y Xbox Series?

Concluimos la lista de los cinco videojuegos más esperados de 2022 con el que sin duda ya entra la lista de candidato a GOTY. Hablamos de Zelda Breath of the Wild 2. Sin fecha de lanzamiento e incluso con un nombre que todavía se desconoce, Nintendo no defraudará con una aventura que aspira a recoger el testigo de su predecesora.