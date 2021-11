Se acabó la espera: Marvel’s Avengers por fin marca fecha para el estreno de Spider-Man

Para muchos, Marvel’s Avengers no resultó ser el juego esperado. Entre este grupo se encuentra incluso Square Enix, quien recientemente afirmaba que no sentía que Crystal Dynamics fuese el estudio ideal para el desarrollo de este juego. Si bien se trata de una opinión bastante dura, parece que el estudio no quiere rendirse y quiere llegar a cumplir con las expectativas de los jugadores.

Por una parte tenemos el evento y las novedades marcadas en la hoja de rutas, ahora llega el momento de saber que una de las novedades más esperadas ya tiene fecha. Y este es precisamente la llegada de Spider-Man a Marvel’s Avengers, una de las incorporaciones que se prometía antes del estreno y que se ha hecho esperar mucho tiempo. Sin embargo, por fin sabemos que estará disponible a partir del 30 de noviembre para los jugadores de PS4 y PS5.

Si bien por ahora no se ha visto ningún tipo de imagen o vídeo de las habilidades del trepamuros, sabemos que muy pronto nos lo mostrarán y, sobre todo, será una nueva experiencia para los jugadores. Y es que Peter Parker no se limitará a ser únicamente un potente héroe, sino que quiere convertirse en un fuerte aliado para sus compañeros, los Vengadores.

Por supuesto, debemos recordar que este personaje no estará disponible para todo el mundo, sino que será una experiencia exclusiva únicamente para los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5. Una propuesta ideal para los jugadores de Sony que, además, podrán celebrar junto a este el estreno de la nueva película del trepamuros, la cual está programada para el 17 de diciembre.