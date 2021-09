Age of Empires 4 más cerca con el estreno de su beta abierta: Así puedes participar

Muchos jugadores han empezado su particular cuenta atrás para poder disfrutar de las grandes experiencias que contiene Age of Empires IV. La gran vuelta de esta licencia de estrategia nos promete todo tipo de sorpresas y realmente confían en su producto. Por ello, no solo hemos tenido la oportunidad de probar el juego durante su beta cerrada, sino que ahora quieren llegar a una base mayor de jugadores.

Para ello la compañía nos confirma la llegada de una nueva tanda de pruebas gratuitas para los jugadores. Y lo mejor es que no hay que esperar demasiado puesto que estarán disponibles del 17 al 20 de septiembre. De este modo tendremos para nosotros un fin de semana gratuito para que los jugadores puedan disfrutar de una propuesta completamente única y llamativa.

Pero, ¿hace falta cumplir algún tipo de requisito para poder acceder a la prueba? En absoluto. Se trata de una prueba completamente gratuita para Age of Empires 4. De este modo, tal y como indican en su web oficial, todos los jugadores podrán acceder a la prueba gratuita en Steam, incluso aquellos que ya estuvieron presentes durante la prueba de beta cerrada. Así es que todos los jugadores podrán disfrutar de una propuesta única.

Eso sí, únicamente hará falta que los jugadores, al entrar en la ficha de Steam, pidan acceso a la beta. Incluso se puede realizar mediante la app de Xbox Inisder Hub de Windows 10 y seleccionar la pestaña “preview” de Age of Empires 4 para poder descargar la prueba gratuita. Todo esto como un acercamiento a la obra antes de su estreno el 28 de octubre de este mismo año.