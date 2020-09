Among Us: Así es el juego tipo Cluedo que arrasa en redes sociales

Among Us es un videojuego lanzado originalmente en 2018. Un título que independiente desarrollado por el estudio Innersloth que pasó bastante desapercibido. En los últimos días, este juego se ha convertido en uno de los más vistos de la plataforma Twitch, aglutinando a millones de espectadores, pero también en uno de esos juegos que ha disparado las conversaciones en redes sociales. ¿El motivo? Su original y divertidísima propuesta.

El éxito de Among Us reside en su simpleza, logrando ser extremadamente divertido con una propuesta que recuerda a clásicos de los juegos de mesa como Cluedo

Among Us sigue las bases de muchos otros juegos de mesa que ya hemos visto en el mercado, sin ir más lejos Cluedo. Está disponible a través de Steam y dispositivos móviles al módico precio de 3,99 euros. El videojuego ofrece partidas de 4 a 10 jugadores con un planteamiento muy sencillo: pertenecemos a una tripulación de una nave espacial que trata de sobrevivir y volver a tierra. Con lo que no contaban los integrantes de la nave es que un miembro de la tripulación está infectado por un parásito alienígena que se encargará de engañar y asesinar uno a uno al resto de los integrantes del grupo.

Among Us | Innersloth

Es precisamente a partir de este punto donde Among Us se convierte en un soplo de aire fresco, siendo capaz de enganchar a cualquiera que lo pruebe. Sólo el jugador que interpreta el papel de infectado conoce su identidad. Como tal, deberá de ir eliminando uno a uno al resto de jugadores, mientras que los demás tratarán de dar con su identidad ya sea uniendo las piezas y pequeños cabos sueltos durante los asesinatos.

Por supuesto además de los resolver los crímenes y dar con el impostor, los jugadores deberán de cooperar en diversas tareas relacionadas con el mantenimiento de la nave, momentos que como ya estaréis imaginando aprovechará el asesino para hacer de las suyas. Una de las claves del éxito de Among Us es lo divertido que puede llegar a ser con amigos, especialmente con chat de voz ya que además de organizarse para cualquier tarea vinculada con la nave, deberán votar y poner en común los puntos que crean oportunos para expulsar al sospechoso.