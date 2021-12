Among Us se suma a la realidad virtual: traicionar a los pasajeros ahora será más real que nunca

Cuando Among Us disparó su popularidad durante la cuarentena, sus creadores se llevaron grandes sorpresas, incluyendo la necesidad de aumentar a su equipo de desarrollo para cubrir todas las peticiones de los fans. Sin embargo, esto también trajo consigo la oportunidad de llevar su juego hasta nuevos niveles, mucho más ambiciosos de lo que los jugadores podían llegar a pensar.

¿Alguna vez te habías imaginado Among Us en la realidad virtual? Pues este es el nuevo proyecto de la compañía que han bautizado como Among Us VR. En esta obra la compañía ha tomado la decisión de apostar por una cámara en primera persona para dejar atrás esa cámara alejada. No solo eso, sino que a partir de ahora los escenarios y personajes a nuestro alrededor también serán tridimensionales.

Si bien por ahora tendremos que esperar un poco más para este estreno, la compañía ya nos ha compartido un primer teaser de lo que está por llegar. Ahora las pruebas las realizaremos en primera persona, centrándonos en cumplir estos objetivos claros y que, por supuesto, tendrán esa dosis de peligro ya que ahora la experiencia del impostor también será mucho más cercana.

Ver lo que sucede a nuestro alrededor y asegurarnos de que nuestra víctima esté sola a la hora de eliminarla será sumamente importante. Todo para mantener la esencia propia de esta obra que, por ahora, no es más que un proyecto en marcha. Aunque este primer vistazo ya hace que anotemos muy bien nuestro calendario su próxima llegada a PS VR, Meta Quest 2 y SteamVR.

¿Among Us VR será compatible con el título original?

La compañía ha confirmado algunos detalles importantes sobre el juego. Por ejemplo, en esta propuesta de realidad virtual las partidas contarán con partidas online de entre cuatro y diez jugadores. Eso sí, todos y cada uno de estos jugadores tendrán que disponer del juego en realidad virtual y un dispositivo para poder jugar.

Uno de los puntos que quieren dejar claro es que Among Us VR es una obra separada del juego original. Es decir, estos no tendrán compatibilidad alguna, por lo que no será posible jugar con amigos en caso de uno tener la versión Among Us original y otro disponer de la versión de realidad virtual. Sobre su estreno, por ahora sí que tendremos que esperar un poco más para disfrutar de la propuesta.