Among Us: Consejos para ser un buen impostor y desatar el caos entre tus amigos

Among Us ha sido capaz de desbancar a Fortnite o el reciente éxito de PlayStation 4 y PC, Fall Guys, de los juegos que más han dado de qué hablar en redes sociales y plataformas como Twitch. Para los que han estado metidos en una cueva durante las últimas semanas, Among Us es un videojuego multijugador de entre 4 y 10 jugadores. Pertenecéis a la tripulación de una nave que prepara su regreso a casa, pero nada va a salir como esperábais.

De entre los usuarios, uno de ellos se convertirá en asesino, debiendo acabar uno a uno con la tripulación. Por supuesto durante este proceso el jugador deberá hacerse pasar por uno más, cooperando en las tareas de la nave y participando en las charlas tras la aparición del cadáver.

Es precisamente esta parte, la aparición de un nuevo cadáver, una de las secciones más importantes. Si eres tu el asesino es de vital importancia que mantengas no sólo la calma, sino también ciertos elementos en consideración para evitar en todo momento las dudas de tus compañeros y continuar con tu carnicería. Sigue estos pasos y te contaremos punto por punto cómo convertirte en el mejor asesino de Among Us.

Among Us | Innersloth

Mantén la calma en todo momento

Es, sin lugar a dudas, el punto clave a valorar durante tus primeros pasos como asesino. Si te acusan con el dedo de que tu eres el responsable de los asesinatos deberás valerte de todas tus artimañas. Pon excusas como que ciertas secciones o aparatos no funcionaban bien, ocasionando un fallo. No dudes en responsabilizar a otros de tales actos, problemas de funcionamiento o tan siquiera decir que escuchaste ruidos en varias partes de la nave antes de que tuviera lugar el asesinato.

Jamás, y repetimos, jamás te entregues

Eres un asesino y deseas acabar con toda la tripulación, ¿por qué querrías entregarte? Trata de seguir con tu grupo todo el tiempo que sea posible. Evita las sospechas, trabaja en grupo y gánate su confianza.

Among Us | Innersloth

Toma la iniciativa

No hay nada mejor que ganarte la confianza del grupo que participar activamente en las tareas de reparación y en general en todo aquello que requiera de ayuda. Poco a poco confiarán en ti. Conoce la nave al dedillo y sopesa cada pequeño movimiento antes de llevar a cabo tu asesinato. Ser rápido es vital para evitar sospechas. No te olvides nunca de comprobar que no haya nadie cerca.

No sueltes el arma

Suele ser uno de los errores más comunes al principio, pero por norma general no te recomendamos en absoluto que sueltes el arma. Mantenla siempre contigo y si lo crees conveniente, crea una reunión de emergencia para desviar la atención, eso sí, logra que ésta tenga sentido para ganar bonificaciones.