El apellido de Ellie de The Last of Us rinde un homenaje muy especial a la historia de los videojuegos

Ya ha pasado más de un año desde que The Last of Us 2 llegó a nuestras vidas, siendo uno de los juegos más importantes para cerrar el catálogo de exclusivos de PlayStation 4 antes del estreno de PS5. De hecho, tal fue su calidad que fue reconocido como Mejor Juego del Año (GOTY) en 2020. Sin embargo, a pesar de ser uno de los juegos más disfrutados y jugador por la comunidad de PlayStation, todavía sigue manteniendo muchos secretos en su interior.

Con intención de acabar este año compartiendo un gran momento con los jugadores, el creador de The Last of Us ha querido cerrar algunas dudas respecto a su mundo y detalles que envuelven a sus personajes. Y es que, ¿en algún momento se había desvelado el apellido de Ellie? Si bien había pistas que solo aquellos jugadores más atentos habían llegado a comprender, pocos descubriendo la verdad tras este. Y es que, tal y como confirma Neil Druckmann, el apellido de Ellie, la protagonista, es Williams.

¿Qué tiene de especial el apellido Williams en el mundo de los videojuegos?

Puede resultar chocante y, sobre todo, llamativo que este apellido forme parte de una teoría fan. Sin embargo, debes saber que este apellido rinde homenaje a Ken y Roberta Williams, dos diseñadores de videojuegos que fundaron en su día Sierra On-Line. ¿Por qué es tan importante este dato? Esta compañía resultó muy importante en la industria norteamericana del videojuegos por los años 80.

Druckmann siempre ha sido un gran fan de las obras de estos e incluso se conoce a muchos desarrolladores que se han visto inspirados por sus obras, siendo títulos como la saga King’s Quest las que han logrado marcar un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Por ello, el creador de esta obra no pudo evitar introducir un guiño a aquellos que le han ayudado a desarrollar sus juegos y, de algún modo, a conocer de cerca su pasión por el desarrollo.

Pero, ¿cómo supieron los fans de este guiño? Esto se remonta al primer manual del juego The Last of Us en japonés. Este manual de la primera obra mostraba el nombre completo del personaje, Ellie Williams, antes de que Naughty Dog eliminase la mención ya que no les parecía canon en la historia. Sin embargo, el autor ha decidido permitir que los jugadores conozcan un poco mejor su obra aportando un dato que, finalmente, confirma una de las teorías fan más extendidas en base al mundo del juego.