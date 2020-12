GOTY 2020: The Last of Us 2 se convierte en el mejor juego del año

No ha habido sorpresas en lo que se refiere a la elección del juego del año 2020 durante la celebración de los The Game Awards, la feria considerada como los Óscar de los videojuegos y que habitualmente se celebra en el mes de diciembre. Por causas del Coronavirus e infinitos retrasos, este año la lista de nominados en parte era de relleno, y sólo un par de juegos podían ganar de verdad.

El que más papeletas tenía era la última apuesta de Sony y Naugty Dog, The Last of Us: Parte II, único título que presentaba una propuesta un tanto diferente y añadía ciertos elementos interesantes al sector del juego que explorarán otros desarrolladores en el futuro. The Last of Us: Parte II es el GOTY 2020, pero no ha sido el único premio otorgado en la gala y, de hecho, el proyecto de PS4 ha logrado 7 estatuillas. A continuación te dejamos una lista con todos los ganadores:

Premios en los The Game Awards 2020

Mejor juego del año (GOTY)

The Last of Us Part II

Mejor dirección de juego

The Last of Us Part II

Mejor narrativa

The Last of Us Part II

Mejor dirección de arte

Ghost of Tsushima

Mejor diseño sonoro

The Last of Us Part II

Mejor banda sonora/apartado musical

Final Fantasy VII Remake

Mejor interpretación

Laura Bailey (Abby), The Last of Us Part II

Premio Game for Impact

Tell Me Why

Mejor juego en constante evolución

No Man's Sky

Mejor videojuego indie

Hades

Mejor videojuego para móviles

Among Us

Mejor soporte de comunidad

Fall Guys: Ultimate Knockout

Mejor videojuego para dispositivos VR/AR

Half-Life: Alyx

Innovación en accesibilidad

The Last Of Us Part II

Mejor videojuego de acción

Hades

Mejor videojuego de acción/aventura

The Last Of Us Part II

Mejor videojuego de rol

Final Fantasy VII Remake

Mejor videojuego de lucha

Mortal Kombat 11 Ultimate

Mejor videojuego familiar

Animal Crossing: New Horizons

Mejor videojuego de simulación/estrategia

Microsoft Flight Simulator

Mejor videojuego de deportes/carreras

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Mejor multijugador

Among Us

Mejor creador de contenidos

Valkyrae

Mejor videojuego debutante

Phasmophobia

Premios en The Game Awards 2020 a los eSports

Mejor jugador de eSports

Heo "Showmaker" Su (League of Legends)

Mejor entrenador de eSports

Danny "zonic" Sorensen (CS:GO)

Mejor evento de eSports

League of Legends World Championship 2020 (League of Legends)

Mejor videojuego de eSports

League of Legends

Mejor comentarista de eSports

Eefje "Sjokz" Depoortere

Mejor equipo de eSports